«Брентфорд» первым в истории АПЛ забил на первой минуте в трех матчах подряд

Впервые в истории АПЛ клуб забил на первой минуте в трех матчах подряд

В субботу «Брентфорд» открыл счет на 37-й секунде встречи против «Вест Хэма». В предыдущих матчах команда забила «Манчестер Сити» на 23-й секунде и «Тоттенхэму» — на 24-й

Игроки «Брентфорда» (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

«Брентфорд» стал первым клубом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), кому удалось забить гол на первой минуте в трех матчах подряд, сообщает Opta.

В домашней встрече шестого тура Брайан Мбемо забил гол на 37-й секунде.

К концу первого тайма этот мяч пока остается единственным в игре.

В предыдущих встречах АПЛ «Брентфорд» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде и «Тоттенхэму» — на 24-й.

Однако в итоге «Брентфорд» обе эти встречи проиграл — 1:2 и 1:3 соответственно