Впервые в истории АПЛ клуб забил на первой минуте в трех матчах подряд
«Брентфорд» стал первым клубом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), кому удалось забить гол на первой минуте в трех матчах подряд, сообщает Opta.
В домашней встрече шестого тура Брайан Мбемо забил гол на 37-й секунде.
К концу первого тайма этот мяч пока остается единственным в игре.
В предыдущих встречах АПЛ «Брентфорд» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде и «Тоттенхэму» — на 24-й.
Однако в итоге «Брентфорд» обе эти встречи проиграл — 1:2 и 1:3 соответственно
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