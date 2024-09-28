ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России
Футболисты московского ЦСКА обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 3:0 в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль сделал Аббосбек Файзуллаев (19-я и 50-я минуты), также отличился Келлвен (42)
Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов был заменен уже на четвертой минуте из-за травмы бедра. Во втором тайме повреждение при попытке нанести удар по воротам из-за пределов штрафной получил форвард «Ахмата» Фелиппе Кардосо, бразильца унесли с поля на носилках.
ЦСКА набрал 17 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с шестью очками расположился на последней, 16-й строчке.
В следующем туре ЦСКА 6 октября в гостях сыграет с московским «Динамо», «Ахмат» днем ранее на выезде встретится с казанским «Рубином».
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