ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России

Дубль Файзуллаева принес ЦСКА победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0, дубль сделал полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев

Аббосбек Файзуллаев (Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА)

Футболисты московского ЦСКА обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 3:0 в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дубль сделал Аббосбек Файзуллаев (19-я и 50-я минуты), также отличился Келлвен (42)

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов был заменен уже на четвертой минуте из-за травмы бедра. Во втором тайме повреждение при попытке нанести удар по воротам из-за пределов штрафной получил форвард «Ахмата» Фелиппе Кардосо, бразильца унесли с поля на носилках.

ЦСКА набрал 17 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с шестью очками расположился на последней, 16-й строчке.

В следующем туре ЦСКА 6 октября в гостях сыграет с московским «Динамо», «Ахмат» днем ранее на выезде встретится с казанским «Рубином».