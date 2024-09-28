Российский теннисист упустил победу над первой ракеткой мира в Пекине
Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в 1/4 финала турнира ATP в Пекине.
Во втором круге 27-летний Сафиуллин уступил итальянцу Яннику Синнеру, первой ракетке мира, со счетом 6:3, 2:6, 3:6.
Следующим соперником Синнера будет чех Иржи Легечка (37-й номер рейтинга ATP).
Сафиуллин занимает 69-е место в мировом рейтинге и ни разу не побеждал на турнирах ATP.
Турнир в Пекине завершится 2 октября. Призовой фонд соревнований составляет $3,72 млн.
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