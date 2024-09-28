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Российский теннисист упустил победу над первой ракеткой мира в Пекине

Сафиуллин упустил победу над первой ракеткой мира Синнером на турнире в Пекине
Роман Сафиуллин во втором круге в Пекине выиграл у итальянца Янника Синнера первый сет, но проиграл два следующих
Роман Сафиуллин
Роман Сафиуллин (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в 1/4 финала турнира ATP в Пекине.

Во втором круге 27-летний Сафиуллин уступил итальянцу Яннику Синнеру, первой ракетке мира, со счетом 6:3, 2:6, 3:6.

Следующим соперником Синнера будет чех Иржи Легечка (37-й номер рейтинга ATP).

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Янник Синнер

Сафиуллин занимает 69-е место в мировом рейтинге и ни разу не побеждал на турнирах ATP.

Турнир в Пекине завершится 2 октября. Призовой фонд соревнований составляет $3,72 млн.

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теннис Янник Синнер Роман Сафиуллин
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