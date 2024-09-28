В Литве на ралли автомобиль врезался в зрителей, один человек погиб
Автомобиль влетел в толпу зрителей во время этапа чемпионата Литвы по ралли в городе Утена, один человек погиб. Об этом сообщается на сайте организаторов гонки.
«Последний этап, несмотря на все меры безопасности самого высокого уровня, к сожалению, закончился трагической аварией, в результате которой один человек погиб и еще несколько получили ранения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства этой аварии, произошедшей вечером 27 сентября, нетипичны из-за возможной ошибки экипажа, в результате которой автомобиль, вместо того чтобы значительно замедлить скорость для прохождения поворота, поехал прямо и вылетел за пределы трассы гораздо дальше, чем можно было прогнозировать, рассказали организаторы гонки.
Точное число пострадавших устанавливается. «Пострадавшим была оперативно оказана неотложная медицинская помощь, а соревнования решением коллегии спортивных комиссаров были прекращены», — также сказано в сообщении.
LRT сообщил, что погибшему было 22 года, еще 14 человек получили ранения.
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