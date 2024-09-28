Овечкин забросил первую шайбу в предсезонном матче НХЛ

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в предсезонном матче НХЛ

Шайба российского форварда не спасла «Вашингтон» от поражения в игре с «Коламбусом» со счетом 4:8. До старта нового сезона НХЛ осталось меньше недели

Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:8 в предсезонном матче НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в нынешней предсезонке (7-я минута). 39-летний россиянин провел второй матч, в игре с «Нью-Джерси Девилз» (5:3) отдал голевую передачу.

У «Вашингтона» также отличились Якуб Врана (15), Дилан Строум (31) и Джейкоб Чикран (54). В составе «Коламбуса» хет-трик сделал Адам Фантилли (11, 36, 57), еще шайбы забросили Джеймс Малатеста (14), Мэттью Оливье (23, 60), Микаэль Пыхтья (35) и Коул Силлинджер (59).

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету форварда 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Овечкину необходимо забросить еще 42 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).