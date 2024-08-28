«Локомотив» разгромил «Химки» в матче Кубка России
Футболисты московского «Локомотива» дома обыграли подмосковные «Химки» со счетом 4:0 в матче третьего тура группового этапа Кубка России.
Голы забили Егор Погостнов (4-я минута), Тимур Сулейманов (43, 57) и Дмитрий Радиковский (81).
В группе В также выступают «Оренбург» и «Ростов».
«Локомотив» выиграл все три матча и с девятью очками занимает первое место в турнирной таблице, далее расположились «Ростов» (6), «Химки» (3) и «Оренбург» (0).
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