Дубль 17-летнего футболиста принес «Динамо» победу в матче Кубка России

Дубль 17-летнего Окишора принес «Динамо» победу над «Крыльями» в Кубке России

Встреча против «Крыльев Советов» завершилась со счетом 5:1. Два мяча забил 17-летний полузащитник «бело-голубых» Виктор Окишор

Виктор Окишор (88-й номер) (Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»)

Футболисты московского «Динамо» дома обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 5:1 в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

В составе победителей отличились Денис Боков (девятая минута), Виктор Окишор (21, 45+1), Ярослав Гладышев (57) и Денис Макаров (83), у проигравших — Фернандо Костанца (42, с пенальти).

17-летний Окишор и 18-летний Боков забили первые голы за основную команду «Динамо», Боков впервые вышел в стартовом составе.

В группе А также выступают московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо».

«Спартак» и оба «Динамо» набрали по шесть очков, «Крылья Советов» — ноль.

В следующем туре «Спартак» 18 сентября примет «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо» в тот же день дома сыграет с московским.