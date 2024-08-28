Дубль 17-летнего футболиста принес «Динамо» победу в матче Кубка России
Футболисты московского «Динамо» дома обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 5:1 в матче третьего тура группового этапа Кубка России.
В составе победителей отличились Денис Боков (девятая минута), Виктор Окишор (21, 45+1), Ярослав Гладышев (57) и Денис Макаров (83), у проигравших — Фернандо Костанца (42, с пенальти).
17-летний Окишор и 18-летний Боков забили первые голы за основную команду «Динамо», Боков впервые вышел в стартовом составе.
В группе А также выступают московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо».
«Спартак» и оба «Динамо» набрали по шесть очков, «Крылья Советов» — ноль.
В следующем туре «Спартак» 18 сентября примет «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо» в тот же день дома сыграет с московским.
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