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«Краснодар» выиграл третий подряд матч в Кубке России

«Краснодар» победил «Пари НН», выиграв третий подряд матч в Кубке России
Гол Данилы Козлова принес «Краснодару» победу над «Пари НН» на групповом этапе Кубка России
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» в гостях обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Гол забил Данила Козлов (36-я минута).

Для 19-летнего полузащитника, который летом перешел в «Краснодар» из «Балтики», этот гол стал дебютным в новом клубе.

В группе С также выступают московский ЦСКА и грозненский «Ахмат».

«Краснодар» выиграл все три матча и с девятью очками занимает первое место в турнирной таблице, далее расположились ЦСКА (5), «Ахмат» (3) и «Пари НН» (1).

В следующем туре «Краснодар» 18 сентября в гостях сыграет с ЦСКА, «Пари НН» в тот же день дома встретится с «Ахматом».

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