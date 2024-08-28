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Клуб Карпина вырвал победу у «Оренбурга» в матче Кубка России

«Ростов» вырвал победу у «Оренбурга» в матче Кубка России
«Ростов» победил в гостях со счетом 1:0. Единственный гол на 83-й минуте забил Егор Голенков
Фото: телеграм-канал ФК «Оренбург»
Фото: телеграм-канал ФК «Оренбург»

Футболисты «Ростова» в гостях обыграли «Оренбург» со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Гол забил Егор Голенков (83-я минута).

В группе В также выступают московский «Локомотив» и подмосковные «Химки», которые очный матч проведут позднее 28 августа.

В турнирной таблице «Ростов» и «Локомотив» набрали по шесть очков, «Химки» — три, «Оренбург» — ноль.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина снова сыграют с «Оренбургом», только дома.

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