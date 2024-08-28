Клуб Карпина вырвал победу у «Оренбурга» в матче Кубка России
Футболисты «Ростова» в гостях обыграли «Оренбург» со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа Кубка России.
Гол забил Егор Голенков (83-я минута).
В группе В также выступают московский «Локомотив» и подмосковные «Химки», которые очный матч проведут позднее 28 августа.
В турнирной таблице «Ростов» и «Локомотив» набрали по шесть очков, «Химки» — три, «Оренбург» — ноль.
В следующем туре подопечные Валерия Карпина снова сыграют с «Оренбургом», только дома.
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