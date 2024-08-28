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Российского гандболиста дисквалифицировали за ставки

Российского гандболиста Тамерлана Мусаева дисквалифицировали за ставки
Тамерлан Мусаев, который ранее выступал за «СГАУ-Саратов», получил дисквалификацию сроком до 31 декабря 2024 года
Фото: rushandball.ru
Фото: rushandball.ru

Федерация гандбола России (ФГР) дисквалифицировала Тамерлана Мусаева, который в прошлом сезоне выступал за «СГАУ-Саратов», за ставки на спортивные события. Об этом сообщается на сайте ФГР.

27-летний Мусаев был признан виновным в нарушении кодекса этики ФГР, он получил дисквалификацию сроком до 31 декабря 2024 года.

«Мы категорически осуждаем подобное поведение и выступаем за прозрачность в нашем виде спорта. Такого рода действия не только нарушают принципы честной игры (fair play), но и ставят под угрозу имидж российского гандбола и российского спорта в целом», — сказал председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев.

Он отметил, что ранее ФГР уже приходилось сталкиваться с похожей историей, в которую были вовлечены несколько игроков молодежной сборной. «Тот эпизод оказался показательным и поучительным, но, видимо, не для всех», — добавил Шишкарев.

В сентябре 2021 года ФГР дисквалифицировала восьмерых гандболистов молодежной сборной России за участие в организации договорных матчей.

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Иван Витченко Иван Витченко
Гандбол ставки на спорт дисквалификация
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