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Кого из российских фигуристов ловили на допинге

Фигуристка Варвара Горобченко дисквалифицирована РУСАДА на пять лет из-за мельдония и сибутрамина, которые обнаружели в ее допинг-пробе. Главное о допинге в фигурном катании — в материале «РБК Спорт»
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Фигуристка Варвара Горобченко дисквалифицирована Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на пять лет из-за мельдония и сибутрамина, которые были обнаружены в ее допинг-пробе.

Спортсменка занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», но покинула ее задолго до вынесения решения о дисквалификации.

Допинг в фигурном катании

Допинг в фигурном катании включает в себя использование запрещенных препаратов, в частности, тех, которые есть в списке и контролируются Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Отстранение в фигурном катании может быть наложено Международным союзом конькобежцев (ISU) и отдельной федерацией фигурного катания каждой страны.

В фигурном катании используются такие запрещенные препараты, как мельдоний, псевдоэфедрин и торасемид. Некоторые фигуристы используют допинг для ускорения восстановления, что позволяет им дольше тренироваться. Диуретики могут быть использованы для потери веса.

При этом, использование допинга несильно распространено в фигурном катании. Эффективность запрещенных веществ оспаривается, поскольку препараты работают на силу и выносливость, а в фигурном катании важна координация.

Кого из российских фигуристов ловили на допинге

Пара в танцах на льду Марина Климова / Сергей Пономаренко в 1991-м году выиграла чемпионат Европы. Однако в допинг-тесте Климовой, который был сдан на турнире, были обнаружены запрещенные вещества. Усугубило ситуацию интервью, которое дала проживавшая тогда в США, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Она призналась, что советские фигуристы использовали допинг при подготовке к соревновательному сезону.

«Я много лет находилась на централизованных сборах в СССР и знаю, что употребление стероидов в подготовке фигуристов санкционировалось сверху. Мне, правда, непонятно, зачем допинг нужен танцорам. А вот в одиночном катании и мужчины в парах использовали фармакологическую поддержку, но только в межсезонье, в августе или сентябре, до начала соревнований», — рассказывала Роднина.

Однако спортивному комитету СССР удалось оправдать Климову. Руководители заявили, что спортсменка успешно прошла все проверки у себя на родине.

В 2000 году фигуристка в парном катании Елена Бережная сдала положительный тест на псевдоэфедрин. Она заявила, что принимала лекарства от простуды, одобренные врачом для лечения бронхита, однако из-за того, что она не сообщила об этом ISU, ее лишили золотой медали чемпионата Европы 2000 года.

Фигурист в парном катании Юрий Ларионов завоевал серебро на чемпионате мира среди юниоров 2007 года и золото в финале Гран-при среди юниоров 2007/08 годов с партнершей Верой Базаровой. В 2008-м году он был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на 18 месяцев (с января 2008 года по июль 2009 года) за использование фуросемида — мочегонного средства, которое WADA классифицирует как «маскирующие» анаболики и стероиды. Ларионов утверждал, что использование фуросемида было направлено на снижение веса, а не на мочегонные цели.

В 2016 году бывшая чемпионка Европы в танцах на льду Екатерина Боброва провалила допинг-тест, сдав положительный тест на мельдоний. Препарат был включен в список запрещенных веществ WADA в том же году, то есть, вероятно, спортсменка принимала его в момент изменения правил. Паре Бобровой и Дмитрия Соловьева не разрешили участвовать в чемпионате мира 2016 года, однако ее дисквалификация была отменена. ISU оправдал спортсменку в связи с низкой концентрации препарата в допинг-пробе и длительного срока его выведения из организма.

В 2019 году фигуристка в парном катании Александра Кошевая была дисквалифицирована на два года (7 марта 2019 года — 6 марта 2021 года) после положительного результата теста на торасемид во время Универсиады 2019 года в Красноярске. Она признала использование торасемида. По словам спортсменки, она приняла препарат, чтобы снять отек ноги, но при этом не знала, что торасемид входит в число запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ. Перед тем как принять препарат, Кошевая ни с кем не проконсультировалась. Она отказалась от вскрытия пробы Б.

В 2019 году фигуристка в танцах на льду Анастасия Шакун, выступающая в паре с Даниилом Рагимовым, была дисквалифицирована на год (10 ноября 2018 года — 9 ноября 2019 года) после того, как заявила, что по ошибке приняла фуросемид во время соревнований из-за проблем с глазами. Она была «отстранена от тренировок и участия во всех соревнованиях». Фигуристка объяснила, что принимала фуросемид по совету фармацевта перед соревнованиями, чтобы справиться с отеком глаз, и «забыла, что он был в Запрещенном списке».

Фигуристка женского одиночного катания Мария Сотскова в июле 2020 года объявила о завершении карьеры, однако более чем через два месяца после РУСАДА дисквалифицировало спортсменку на 10 лет за подделку медицинской справки о нарушении допинга. Сотскова использовала запрещенный мочегонный препарат фуросемид.

Последний громкий допинговый скандал случился на Олимпийских играх в 2022 году. Фигуристка в женском одиночном катании Камила Валиева была дисквалифицирована из-за положительного результата теста на триметазидин. Сама фигуристка объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка и в итоге произошло бытовое «загрязнение». CAS 29 января 2024-го года дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг, а после этого Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал ее результаты на Играх-2022 и победном чемпионате Европы 2022 года. В результате золото Олимпиады получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам досталась бронза. А чемпионкой Европы 2022 года станет Анна Щербакова.

Дело Сотниковой

Допинговый скандал вокруг олимпийской чемпионки 2014-го года Аделины Сотниковой появился спустя девять лет после скандального интервью спортсменки. 6 июля 2023-го года рассказала YouTube-каналу Tatarka FM, что была фигуранткой допингового дела, но проба «Б» оказалась отрицательной и она избежала наказания. Однако в тот же день видео было удалено с канала.

В РУСАДА заявили, что не обладают информацией о том, что у Сотниковой был обнаружен допинг.

Олимпийский комитет Республики Корея (KSOC) 11 июля сообщил, что попросит МОК расследовать эти признания Сотниковой, поскольку на Играх в Сочи россиянка опередила южнорейскую фигуристку Ким Ён А. В пресс-службе МОК отметили, что во время Игр на россиянку не было заведено никакого допингового дела.

Позже Сотникова объяснила, что допинг в пробе был найден из-за проблем с пробиркой.

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Альвина Цаканян
фигурное катание допинг Камила Валиева
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