Клуб Галицкого не смог обыграть дебютанта Российской премьер-лиги

Встреча «Краснодара» с махачкалинским «Динамо» завершилась со счетом 0:0

Эдуард Сперцян (Фото: Alexander Kulebyakin / Global look press)

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо». Матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счетом 0:0.

«Краснодар» набрал два очка. В прошлом туре команда на своем сыграла вничью с «Ахматом». Также вничью свой первый матч провело «Динамо» На прошлой неделе грозненский клуб сыграл с «Краснодаром» — 0:0.

Cледующие матчи команды проведут в рамках турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. «Быки» 31 июля на своем поле примут ЦСКА, а махачкалинцы на следующий день на своем поле примут «Крылья Советов».

Инициатором создания и владельцем клуба является Сергей Галицкий. «Краснодар» становился финалистом кубка России в сезонах 2013/2014 и 2022/2023, а также трехкратным бронзовым призером Чемпионата России (2014/2015, 2018/2019 и 2019/2020).