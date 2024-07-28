Дебют самой дорогой покупки «Спартака» и чемпионский «Зенит». Итоги тура

Матчем в Краснодаре завершился второй тур Российской премьер-лиги (РПЛ). «РБК Спорт» собрал главные события игрового уикенда: от победы «Динамо» в московском дерби и до первого гола Барко за «Спартак»

Барко (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Чемпионский темп «Зенита»

Действующий чемпион России последних лет «Зенит» уверенно обыграл на выезде казанский «Рубин», против которого обычно испытывает проблемы. До игры в последних шести встречах питерцы проиграли три раза. Однако на этот раз «Зенит» разгромил соперника со счетом 4:0 Голы забили Матео Кассьерра — дважды, Максим Глушенков и Вильсон Изидор.

Глушенков продолжает голевую серию за новый клуб. Он забивает за «Зенит» уже в третьем матче подряд. Вообще для петербуржцев удачный старт сезона стал нормой. Команда уже 22 сезона подряд не знает поражений в стартовых турах РПЛ. Это рекорд в истории чемпионатов России. «Зенит» проигрывал в последний раз на старте национального первенства в Махачкале в матче с «Анжи» (0:2).

Московское дерби

За последние шесть матчей «Локомотив» — «Динамо» команды только один раз забили меньше трех мячей за игру. Поэтому болельщики по праву надеялись на то, что матч будет нескучным. И ожидания оправдались. «Динамо» обыграло соперника со счетом 3:1. В составе победителей голы забили Лука Гагнидзе, Милан Майсторович и Муми Нгамалё. У проигравших отличился Дмитрий Воробьев.

«Динамо», претендовавшее в прошлом сезоне на победу в РПЛ до последнего тура, начало сезон с двух побед. Команда Марцела Лички в первом туре со счетом 3:1 победила «Факел». Примечательно, что у «Локомотива» с первых минут на поле не вышел ведущий защитник команды Наир Тикнизян. Журналист Иван Карпов до матча писал, что футболистом интересуется «Спартак». После игры Тикнизян не стал комментировать эти данные.

Победа Станковича и дебют Барко

«Спартак» уверенно обыграл подмосковные «Химки» со счетом 3:1. Голы забили Эсекьель Барко, Манфред Угальде и Срджан Бабича. В составе химчан отличился Бутта Магомедов. Лучшим игроком матча стал дебютант «красно-белых» Барко. Свой гол он провел прямым ударом со штрафного. До этого года ни один футболист «Спартака» с 2021 года не мог забить со штрафного. Пока переход Барко из «Ривер Плейта» за €14 млн является самым дорогим для «Спартака» в этом межсезонье. Для Угальде, который был куплен в прошлое трансферное окно, гол в этом матче также стал первым в РПЛ.

Для тренера «Спартака» Деяна Станковича, возглавившего московскую команду в конце мая, эта победа стала первой в РПЛ. Команда в этом матче обошлась без лучшего нападающего команды Александра Соболева, которого на неделе отстранили от основной команды. Источники «РБК Спорт», знакомые с ситуацией, сообщили, что это связано с тем, что игрок хочет перейти в «Зенит».

Первая победа «Акрона»

Футболисты тольяттинского «Акрона» обыграли воронежский «Факел» со счетом 2:0. Голы забили Иван Тимошенко и Солтмурад Бакаев. Для клуба это первая победа «Акрона» в РПЛ в истории. Созданный в 2018 году клуб вышел в элитный дивизион российского футбола через стыковые матчи с екатеринбургским «Уралом». Владельцем клуба является 45-летний бизнесмен Павел Морозов: директор, основатель «Акрон Холдинга». Это промышленное объединение, оно занимается переработкой различных металлов.

Для «Факела» поражение оказалось болезненным, поскольку матч проходил на новой арене в Воронеже. Поэтому праздник был омрачен плохим результатом команды.