 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Оренбург» не смог обыграть «Ахмат» после победы над «Спартаком»

«Оренбург» сыграл вничью с «Ахматом» после победы над «Спартаком» в РПЛ
Встреча завершилась со счетом 0:0
Бернард Бериша
Бернард Бериша (Фото: Alexander Kulebyakin / Global look press)

Футболисты «Оренбурга» сыграли вничью с грозненским «Ахматом». Матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счетом 0:0.

«Оренбург» набрал четыре очка. В прошлом туре команда на своем поле обыграла «Спартак» (2:0). А «Ахмат» набрал второе очко. На прошлой неделе грозненский клуб сыграл с «Краснодаром» — 0:0.

В следующем туре РПЛ «Оренбург» 4 августа на выезде сыграет с ЦСКА, а «Ахмат» в этот же день примет столичный «Локомотив». В этом туре остался только один матч, позже сыграют «Краснодар» и махачкалинское «Динамо».

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Оренбург ФК Ахмат Футбол ФК Спартак Москва
Материалы по теме
Дебютант РПЛ «Акрон» выиграл первый матч в сезоне
Спорт
Проиграет ли «Зенит», помогут ли «Спартаку» новички. Интриги тура РПЛ
Спорт
Сергей Пиняев стал автором первого гола сезона в РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Как компании «подружиться» с кадрамиРБК и Millennium, 20:59
В Николаеве произошел пожарОбщество, 20:44
МОК ответил на обвинения в неуважении к религии на открытии ОлимпиадыСпорт, 20:31
Мирра Андреева и Котов проиграли на старте. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 20:26
Момент попадания молнии в прохожих в парке «Патриот» попал на видеоОбщество, 20:24
СК завел дело после гибели ребенка в ДТП рядом с СочиОбщество, 20:19
Главе МВД Франции отправили письмо со следами чумыОбщество, 20:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Кисловодске гимнастка упала с высоты во время представления в циркеОбщество, 19:54
Российский теннисист Павел Котов разгромно проиграл на старте ОлимпиадыСпорт, 19:51
LBCI узнал, каким будет ответ Израиля на атаку «Хезболлы» по ГоланамПолитика, 19:41
«Оренбург» не смог обыграть «Ахмат» после победы над «Спартаком»Спорт, 19:34
При падении легкого самолета на севере Англии погибли два человекаОбщество, 19:30
Российский теннисист Сафиуллин вышел во второй круг ОлимпиадыСпорт, 19:28
Зеленский анонсировал «обсуждение вопросов территориальной целостности»Политика, 19:23