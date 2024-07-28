«Оренбург» не смог обыграть «Ахмат» после победы над «Спартаком»
Футболисты «Оренбурга» сыграли вничью с грозненским «Ахматом». Матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счетом 0:0.
«Оренбург» набрал четыре очка. В прошлом туре команда на своем поле обыграла «Спартак» (2:0). А «Ахмат» набрал второе очко. На прошлой неделе грозненский клуб сыграл с «Краснодаром» — 0:0.
В следующем туре РПЛ «Оренбург» 4 августа на выезде сыграет с ЦСКА, а «Ахмат» в этот же день примет столичный «Локомотив». В этом туре остался только один матч, позже сыграют «Краснодар» и махачкалинское «Динамо».
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