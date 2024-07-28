Лучший бомбардир чемпионата России по футболу переехал в клуб из Дубая

Сердар Азмун перешел в «Шабаб Аль-Ахли» за €6 млн. Последний сезон игрок немецкого «Байера» провел в составе итальянской «Ромы»

Сердар Азмун (Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it)

«Шабаб Аль-Ахли» из Дубая объявил о подписании футболиста сборной Ирана Сердара Азмуна. Об этом клуб из ОАЭ сообщил на своей странице в соцсети X.

Детали сделки не разглашаются. Однако журналист Фабрицио Романо уточнил на своей странице в соцсети X, что «Байер», которому принадлежали права на игрока, получил от продажи до €6 млн.

В сезоне 2023/24 иранский форвард выступал на правах аренды в составе итальянской «Ромы», за которую сыграл 29 матчей в различных турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Азмун известен российским болельщикам благодаря выступлениям за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». С петербургским клубом он победил во всех внутренних турнирах. Всего у него 104 матча и 62 гола в составе петербургского клуба. В сезоне 2019/20 он стал лучшим бомбардиром чемпионата России (17 мячей).