Лучший бомбардир чемпионата России по футболу переехал в клуб из Дубая
«Шабаб Аль-Ахли» из Дубая объявил о подписании футболиста сборной Ирана Сердара Азмуна. Об этом клуб из ОАЭ сообщил на своей странице в соцсети X.
Детали сделки не разглашаются. Однако журналист Фабрицио Романо уточнил на своей странице в соцсети X, что «Байер», которому принадлежали права на игрока, получил от продажи до €6 млн.
В сезоне 2023/24 иранский форвард выступал на правах аренды в составе итальянской «Ромы», за которую сыграл 29 матчей в различных турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
Азмун известен российским болельщикам благодаря выступлениям за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». С петербургским клубом он победил во всех внутренних турнирах. Всего у него 104 матча и 62 гола в составе петербургского клуба. В сезоне 2019/20 он стал лучшим бомбардиром чемпионата России (17 мячей).
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