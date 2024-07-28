Осужденного за изнасилование спортсмена освистали на Олимпиаде
Голландца Стивена ван де Вельде освистали болельщики перед стартом матча сборной Нидерландов с командой Италии по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Париже, передает France24.
Ван де Вельде с партнером Мэттью Иммерсом вышли на песок. Через некоторое время диктор объявил фамилию ван де Вельде, после чего последовал свист болельщиков. Иммерса, а также итальянцев Алекса Раньери и Адриана Карамбулу болельщики встретили аплодисментами
Встреча завершилась победой итальянцев со счетом 2–1.
В 2014 году ван де Вельде приехал в английский город Милтон-Кинс в гости к девушке, с которой он познакомился в соцсетях. На тот момент ему было 17 лет. После секса с ней спортсмен был обвинен по уголовной статье, поскольку по британским законам любой половой контакт с несовершеннолетним лицом приравнивается к изнасилованию, вне зависимости от согласия. В 2016 году ван де Вельде приговорили к четырем годам заключения.
После выхода из тюрьмы он продолжил карьеру и в итоге завоевал право выступить на Олимпиаде.
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