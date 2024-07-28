На турнире UFC после поражения чемпиона началась массовая драка
Американец Белал Мухаммад победил британца Леона Эдвардса в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе.
Поединок состоялся в рамках турнира UFC 304. Бой прошел все пять раундов. Судьи приняли единогласное решение в пользу американца.
После объявления результатов на трибунах началась потасовка. Она прекратилась после вмешательства охранников и полиции.
Эдвардс владел чемпионским поясом с августа 2022 года. Он проводил третью защиту титула. На счету 32-летнего британца 22 победы и четыре поражения. На счету 36-летнего Мухаммада 24 победы и 3 поражения.
Эдвардс и Мухаммад уже встречались в октагоне. В марте 2021 года бой был признан несостоявшимся после того, как британец попал сопернику пальцем в глаз.
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