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На турнире UFC после поражения чемпиона началась массовая драка

На турнире UFC после поражения чемпиона началась массовая драка
Драка прекратилась после вмешательства охранников и полиции
Чемпион UFC Белал Мухаммад
Чемпион UFC Белал Мухаммад (Фото: Reuters)

Американец Белал Мухаммад победил британца Леона Эдвардса в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе.

Поединок состоялся в рамках турнира UFC 304. Бой прошел все пять раундов. Судьи приняли единогласное решение в пользу американца.

После объявления результатов на трибунах началась потасовка. Она прекратилась после вмешательства охранников и полиции.

Эдвардс владел чемпионским поясом с августа 2022 года. Он проводил третью защиту титула. На счету 32-летнего британца 22 победы и четыре поражения. На счету 36-летнего Мухаммада 24 победы и 3 поражения.

Эдвардс и Мухаммад уже встречались в октагоне. В марте 2021 года бой был признан несостоявшимся после того, как британец попал сопернику пальцем в глаз.

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Руслан Алиев
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