Семь россиян выступят во второй день Олимпиады в Париже

Кто из россиян выступит во второй день Олимпиады

На Олимпиаде в Париже 28 июля выступят семь спортсменов из России, которые участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе

Мирра Андреева (Фото: Getty Images)

Во второй день Олимпийских игр в соревнованиях примут участие семь теннисистов из России. Большая часть должны были провести первые матчи 27 июля, но их отменили из-за дождей.

Мужской разряд

В мужском одиночном разряде у российских спортсменов 28 июля сыграют Роман Сафиуллин и Павел Котов. Сафиуллин выступит против чилийца Алехандро Табило, а Котов, чей матч 27 июля перенесли из-за дождя, сыграет в первом круге со швейцарцем Стэном Вавринки.

Первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде Андрей Ольховский заявил «РБК Спорт», что Сафиулину будет тяжело в матче первого круга. «Табило в этом сезоне хорошо играет. В последнее время Роман не очень уверено выступает: до Уимблдона была достаточно длительная серия поражений», — рассказал он.

По мнению Ольховского, у чилийского теннисиста есть психологическое преимущество перед Сафиуллиным. «В прошлом году Сафиуллин мог играть против любого соперника, его игра позволяет. Здесь есть вопросы психологии. К сожалению, была эта череда поражений и появилась неуверенность в себе. У Табило, наоборот, очень хороший сезон и он уверен в себе», — рассказал он.

Однако представитель СССР в международной федерации тенниса (1983–1990) Виктор Янчук считает, что шансы на победу в матче равны. «Явного фаворита в этом матче нет. Но Сафиуллину достался такой сильный игрок. Хотя Роман в последнее время показал, что и он может играть на высоком уровне. Трудно сказать, кто победит, я думаю тут будет 50 на 50», — сказал Янчук «РБК Спорт».

Женский разряд

В женском одиночном разряде 28 июля сыграет Екатерина Александрова против китайской теннисистки Юань Юэ (40-е место рейтинга). Также у девушек стоит ждать сюрпризов от 17-летней Мирры Андреевой. На последнем «Ролан Гаррос» она сенсационно дошла до полуфинала. В первом круге россиянка встретится с польской теннисисткой Магдой Линетт. Примечательно, что обе спортсменки выиграли последние турниры WTA: польская теннисистка победила в Праге, Андреева — в Румынии.

Ольховский считает, что в паре Андреевой и Линетт в следующий тур выйдет та спортсменка, которая лучше справится эмоционально. «Очень интересный матч. Обе выиграли турниры. Тяжело назвать фаворита в матче. Обе находятся в хорошей форме. Победит та, у которой получится лучше справится эмоционально, у кого остались силы, потому что тяжело после победы на одном турнире играть сразу на Олимпиаде», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

По мнению Янчука, Андреева может «навести панику» на турнире, но на медаль у юной спортсменки минимальные шансы. «Про турнир в целом рано говорить, но я думаю круга два-три Андреева сможет пройти. Мирра спокойно может навести панику на соперника, потому что она уверенно играет, красиво и разнообразно. Но на медаль она вряд ли претендует. Ей рановато, есть играющие, хорошие игроки».

Парный разряд

Также 28 июля в парах сыграют Даниил Медведев / Роман Сафиуллин, Мирра Андреева / Диана Шнайдер и Екатерина Александрова / Елена Веснина. Турнир в парах, как и в миксте, менее предсказуем, в отличие от одиночных разрядов.

«Теннис в программе Олимпийских игр отличается своей непредсказуемостью. Если в одиночном разряде можно хоть как-то ориентироваться на текущую классификацию, то в парном и смешанном разрядах, как правило, пары состоят не из традиционных парных специалистов, а из ведущих одиночников. Такой теннис всегда интересен, но практически не прогнозируем», — сказал «РБК Спорт» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.

Пара Андреева / Шнайдер сыграют в первом круге с австралийскими теннисистками Оливией Гадеки и Айлой Томлянович. По мнению Ольховского, российские спортсменки имеют хорошие шансы выйти во второй круг. «По идее, наши девочки лучше играют. Но никто не знает, какая у них сыгранность, как себя поведут соперницы. Да, у наших девочек хорошие шансы победить в первом круге, а дальше посмотрим».

Медведев / Сафиуллин встретятся с немецкими теннисистами Кевин Кравиц / Тим Пюц. «Очень тяжелый первый круг. Немцы — парники, играют очень хорошо. А наши ребята, они больше одиночники. Будет очень интересно посмотреть, насколько хорошо нашим ребятам удастся из одиночного переквалифицироваться в парный», — сказал Ольховский.

Также Елена Веснина/Екатерина Александрова сыграют против Каролины Муховой и Линды Носковой из Чехии — матч должен был пройти 27 июля, но был перенесен из-за дождя.