 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Кто из россиян выступит во второй день Олимпиады

Семь россиян выступят во второй день Олимпиады в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
На Олимпиаде в Париже 28 июля выступят семь спортсменов из России, которые участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Getty Images)

Во второй день Олимпийских игр в соревнованиях примут участие семь теннисистов из России. Большая часть должны были провести первые матчи 27 июля, но их отменили из-за дождей.

Мужской разряд

В мужском одиночном разряде у российских спортсменов 28 июля сыграют Роман Сафиуллин и Павел Котов. Сафиуллин выступит против чилийца Алехандро Табило, а Котов, чей матч 27 июля перенесли из-за дождя, сыграет в первом круге со швейцарцем Стэном Вавринки.

Первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде Андрей Ольховский заявил «РБК Спорт», что Сафиулину будет тяжело в матче первого круга. «Табило в этом сезоне хорошо играет. В последнее время Роман не очень уверено выступает: до Уимблдона была достаточно длительная серия поражений», — рассказал он.

По мнению Ольховского, у чилийского теннисиста есть психологическое преимущество перед Сафиуллиным. «В прошлом году Сафиуллин мог играть против любого соперника, его игра позволяет. Здесь есть вопросы психологии. К сожалению, была эта череда поражений и появилась неуверенность в себе. У Табило, наоборот, очень хороший сезон и он уверен в себе», — рассказал он.

Однако представитель СССР в международной федерации тенниса (1983–1990) Виктор Янчук считает, что шансы на победу в матче равны. «Явного фаворита в этом матче нет. Но Сафиуллину достался такой сильный игрок. Хотя Роман в последнее время показал, что и он может играть на высоком уровне. Трудно сказать, кто победит, я думаю тут будет 50 на 50», — сказал Янчук «РБК Спорт».

Женский разряд

В женском одиночном разряде 28 июля сыграет Екатерина Александрова против китайской теннисистки Юань Юэ (40-е место рейтинга). Также у девушек стоит ждать сюрпризов от 17-летней Мирры Андреевой. На последнем «Ролан Гаррос» она сенсационно дошла до полуфинала. В первом круге россиянка встретится с польской теннисисткой Магдой Линетт. Примечательно, что обе спортсменки выиграли последние турниры WTA: польская теннисистка победила в Праге, Андреева — в Румынии.

Ольховский считает, что в паре Андреевой и Линетт в следующий тур выйдет та спортсменка, которая лучше справится эмоционально. «Очень интересный матч. Обе выиграли турниры. Тяжело назвать фаворита в матче. Обе находятся в хорошей форме. Победит та, у которой получится лучше справится эмоционально, у кого остались силы, потому что тяжело после победы на одном турнире играть сразу на Олимпиаде», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

По мнению Янчука, Андреева может «навести панику» на турнире, но на медаль у юной спортсменки минимальные шансы. «Про турнир в целом рано говорить, но я думаю круга два-три Андреева сможет пройти. Мирра спокойно может навести панику на соперника, потому что она уверенно играет, красиво и разнообразно. Но на медаль она вряд ли претендует. Ей рановато, есть играющие, хорошие игроки».

Парный разряд

Также 28 июля в парах сыграют Даниил Медведев / Роман Сафиуллин, Мирра Андреева / Диана Шнайдер и Екатерина Александрова / Елена Веснина. Турнир в парах, как и в миксте, менее предсказуем, в отличие от одиночных разрядов.

«Теннис в программе Олимпийских игр отличается своей непредсказуемостью. Если в одиночном разряде можно хоть как-то ориентироваться на текущую классификацию, то в парном и смешанном разрядах, как правило, пары состоят не из традиционных парных специалистов, а из ведущих одиночников. Такой теннис всегда интересен, но практически не прогнозируем», — сказал «РБК Спорт» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.

Пара Андреева / Шнайдер сыграют в первом круге с австралийскими теннисистками Оливией Гадеки и Айлой Томлянович. По мнению Ольховского, российские спортсменки имеют хорошие шансы выйти во второй круг. «По идее, наши девочки лучше играют. Но никто не знает, какая у них сыгранность, как себя поведут соперницы. Да, у наших девочек хорошие шансы победить в первом круге, а дальше посмотрим».

Медведев / Сафиуллин встретятся с немецкими теннисистами Кевин Кравиц / Тим Пюц. «Очень тяжелый первый круг. Немцы — парники, играют очень хорошо. А наши ребята, они больше одиночники. Будет очень интересно посмотреть, насколько хорошо нашим ребятам удастся из одиночного переквалифицироваться в парный», — сказал Ольховский.

Также Елена Веснина/Екатерина Александрова сыграют против Каролины Муховой и Линды Носковой из Чехии — матч должен был пройти 27 июля, но был перенесен из-за дождя.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
Олимпиада-2024 Олимпийские игры летние Олимпийские игры теннис Роман Сафиуллин Даниил Медведев Павел Котов Мирра Андреева Екатерина Александрова Елена Веснина
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Австралия вышла в лидеры медального зачета Олимпиады после первого дня
Спорт
Восьмое золото Дрессела. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Кремль заявил об «отвратительных моментах» в церемонии открытия Олимпиады
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсахРБК И МТС Банк, 12:55
Во втором городе в Челябинской области ввели режим ЧС из-за затопленийОбщество, 12:55
Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в КЧРОбщество, 12:50
Израиль дал Ливану «последний шанс» на предотвращение войныПолитика, 12:35
Спикер парламента Молдавии предложил признать голод после войны геноцидомПолитика, 12:26
Путин поприветствовал китайских моряков на параде ВМФПолитика, 12:13
Путин предупредил об ответе России на размещение ракет США в ГерманииПолитика, 12:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кто из россиян выступит во второй день ОлимпиадыСпорт, 12:08
Патрушев увидел в заявлениях Украины о переговорах желание передышкиПолитика, 11:55
Трех жителей Каспийска арестовали по подозрению в подготовке терактовПолитика, 11:53
Какие перспективы ждут золото и другие драгметаллы в будущемРБК и Сбер, 11:48
В МВД опровергли запрет на бороду для полиции ПетербургаОбщество, 11:48
Эффект ореола: как адекватно строить мнение о людяхPro, 11:42
WP сообщила о сомнениях в получении Украиной преимущества вместе с F-16Политика, 11:36