Главные факты об Олимпиаде-2024 в Париже

Летние Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля. В них примут участие спортсмены из более чем 200 стран мира. «РБК Спорт» собрал главные факты о предстоящем турнире

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Олимпийские игры 2024 года стартовали в Париже 26 июля. Соревнования пройдут в столице Франции в третий раз в истории: ранее Париж принимал Игры в 1900 и 1924 годах.

«РБК Спорт» собрал главные факты о предстоящем турнире.

Какая самая маленькая страна, участвующая в Олимпийских играх?

Науру является самой маленькой страной по численности населения, которая участвует в Олимпийских играх. Это небольшой остров, расположенный в Тихом океане к северо-востоку от Австралии. Его население около 12, 1 тыс. человек.

Страна впервые приняла участие на Олимпиаде в 1996-м году в Атланте. С тех пора она еще не завоевывала медали. Науру участвовала в Олимпийских играх только в соревнованиях по тяжелой атлетике, дзюдо и легкой атлетике. В общей сложности с 1996 по 2020 год 15 спортсменов из Науру побывали на последних семи Играх.

Страна с самым большим населением, которая никогда не выигрывала олимпийскую медаль

Бангладеш с населением 169, 8 млн. человек (по переписи 2022 года) является страной с самым большим населением, которая никогда не выигрывала олимпийскую медаль.

Бангладеш с 1984 года отправляет спортсменов на летние Олимпийские игры. 49 спортсменов представляли азиатскую страну в легкой атлетике, стрельбе из лука, плавании, стрельбе, гимнастике и гольфе.

На Играх в Париже 2024 году Бангладеш представят еще четыре спортсмена: Сагор Ислам (стрельба из лука), Робиул Ислам (стрельба), Самиул Ислам Рафи (плавание) и Соня Актар (плавание).

У какой страны меньше всего олимпийских медалей

Более 60 стран никогда не завоевывали олимпийские медали. Некоторые из них довольно крупные. Например, помимо Бангладеш, в их число входят Боливия, Камбоджа, Гондурас, Непал и Йемен.

Монако за 32 выступления на летних и зимних Играх не выиграло ни одной медали. При этом, Монако, которое участвовало на летних Олимпийских играх 21 раз, является лидером по количеству выступлений без золота.

Всего с 1920-го года Монако отправило на летние Олимпийские игры 114 спортсменов.

В 2024 году выиграть первую олимпийскую медаль в истории Монако попробуют пять спортсменов: дзюдоист Марвин Гадо, гребец Квентин Антоннелли, пловец Тео Друэнн, пловчиха Лиза Поу и игрок в настольный теннис Тан Сяосинь.

Какая страна реже всех участвовала в Олимпийских играх

Реже всех в Олимпиадах участвовали Южный Судан и Косово: обе страны участвовали в Играх лишь два раза в 2016 и 2021 годах. Объясняется это тем, что Южный Судан получил независимость от Судана лишь в 2011 году. Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, не было признано большинством стран мира (в том числе и Россией), не вступило в ООН, но тем не менее в 2014 году было принято в МОК.

Сколько спортсменов соревнуются на Олимпийских играх в Париже?

В Международный олимпийский комитет (МОК) входят 206 стран, от каждой из которой в Париже выступит хотя бы один спортсмен. Ожидается, что в Олимпийских играх 2024 года примут участие 10,5 тыс. атлетов в 32 различных видах спорта и 339 дисциплинах.

Какая страна принимала больше всего Игр?

В 2024-м году Франция примет Олимпийские игры в шестой раз в истории, однако она по-прежнему будет уступать Соединенным Штатам в списке стран, принимавших наибольшее количество Игр. Соревнования проходили в США восемь раз — они являются лидерами по этому показателю.

Кроме того, США снова проведут Олимпийские игры на своей территории уже через четыре года: в 2028-м году Лос-Анджелес примет летние Олимпийские игры.