 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Главные факты об Олимпиаде-2024 в Париже

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Летние Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля. В них примут участие спортсмены из более чем 200 стран мира. «РБК Спорт» собрал главные факты о предстоящем турнире
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Олимпийские игры 2024 года стартовали в Париже 26 июля. Соревнования пройдут в столице Франции в третий раз в истории: ранее Париж принимал Игры в 1900 и 1924 годах.

«РБК Спорт» собрал главные факты о предстоящем турнире.

Какая самая маленькая страна, участвующая в Олимпийских играх?

Науру является самой маленькой страной по численности населения, которая участвует в Олимпийских играх. Это небольшой остров, расположенный в Тихом океане к северо-востоку от Австралии. Его население около 12, 1 тыс. человек.

Страна впервые приняла участие на Олимпиаде в 1996-м году в Атланте. С тех пора она еще не завоевывала медали. Науру участвовала в Олимпийских играх только в соревнованиях по тяжелой атлетике, дзюдо и легкой атлетике. В общей сложности с 1996 по 2020 год 15 спортсменов из Науру побывали на последних семи Играх.

Страна с самым большим населением, которая никогда не выигрывала олимпийскую медаль

Бангладеш с населением 169, 8 млн. человек (по переписи 2022 года) является страной с самым большим населением, которая никогда не выигрывала олимпийскую медаль.

Бангладеш с 1984 года отправляет спортсменов на летние Олимпийские игры. 49 спортсменов представляли азиатскую страну в легкой атлетике, стрельбе из лука, плавании, стрельбе, гимнастике и гольфе.

На Играх в Париже 2024 году Бангладеш представят еще четыре спортсмена: Сагор Ислам (стрельба из лука), Робиул Ислам (стрельба), Самиул Ислам Рафи (плавание) и Соня Актар (плавание).

У какой страны меньше всего олимпийских медалей

Более 60 стран никогда не завоевывали олимпийские медали. Некоторые из них довольно крупные. Например, помимо Бангладеш, в их число входят Боливия, Камбоджа, Гондурас, Непал и Йемен.

Монако за 32 выступления на летних и зимних Играх не выиграло ни одной медали. При этом, Монако, которое участвовало на летних Олимпийских играх 21 раз, является лидером по количеству выступлений без золота.

Всего с 1920-го года Монако отправило на летние Олимпийские игры 114 спортсменов.

В 2024 году выиграть первую олимпийскую медаль в истории Монако попробуют пять спортсменов: дзюдоист Марвин Гадо, гребец Квентин Антоннелли, пловец Тео Друэнн, пловчиха Лиза Поу и игрок в настольный теннис Тан Сяосинь.

Какая страна реже всех участвовала в Олимпийских играх

Реже всех в Олимпиадах участвовали Южный Судан и Косово: обе страны участвовали в Играх лишь два раза в 2016 и 2021 годах. Объясняется это тем, что Южный Судан получил независимость от Судана лишь в 2011 году. Косово  провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, не было признано большинством стран мира (в том числе и Россией), не вступило в ООН, но тем не менее в 2014 году было принято в МОК.

Сколько спортсменов соревнуются на Олимпийских играх в Париже?

В Международный олимпийский комитет (МОК) входят 206 стран, от каждой из которой в Париже выступит хотя бы один спортсмен. Ожидается, что в Олимпийских играх 2024 года примут участие 10,5 тыс. атлетов в 32 различных видах спорта и 339 дисциплинах.

Какая страна принимала больше всего Игр?

В 2024-м году Франция примет Олимпийские игры в шестой раз в истории, однако она по-прежнему будет уступать Соединенным Штатам в списке стран, принимавших наибольшее количество Игр. Соревнования проходили в США восемь раз — они являются лидерами по этому показателю.

Кроме того, США снова проведут Олимпийские игры на своей территории уже через четыре года: в 2028-м году Лос-Анджелес примет летние Олимпийские игры.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Руслан Алиев
При участии
Альвина Цаканян
Олимпиада-2024
Материалы по теме
НОК Палестины призвал отстранить Израиль от Олимпиады в Париже
Спорт
Российские судьи по спортивной борьбе отказались участвовать в Олимпиаде
Спорт
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей уйдет из спорта после Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
ТАСС сообщил о появлении в деле генерала Булгакова еще трех компанийПолитика, 10:15
Парад в честь дня ВМФ прошел во Владивостоке. ВидеоПолитика, 10:04
США решили создать военное командование в ЯпонииПолитика, 10:00
Главные факты об Олимпиаде-2024 в ПарижеСпорт, 10:00
Чего боится бизнес в новых ИТ-технологияхРБК и Millennium, 09:59
Как бумаги корейского геймдева взлетели благодаря постапокалипсисуPro, 09:45
Пожар на нефтебазе в Курской области частично потушилиПолитика, 09:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Над Нижегородской областью сбили два дронаПолитика, 09:33
Туареги заявили о разгроме колонны ЧВК «Вагнер» в МалиПолитика, 09:27
В городе под Челябинском объявили эвакуацию из-за угрозы подтопленияОбщество, 09:19
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:02
Могут ли президентские выборы в Венесуэле положить конец власти чавистовПолитика, 09:00
Курс доллара в августе 2024 года: почему это опасный месяц для рубляИнвестиции, 09:00
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизустьРБК и ГАЛС, 08:50