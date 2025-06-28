Чемпион России по мотокроссу Козуб погиб во время соревнований в Ирбите

Чемпион России по мотокроссу погиб во время соревнований в Ирбите

Руслан Козуб разбился во время квалификации на этапе чемпионата России по мотокроссу с колясками. Его напарник Александр Пупышев попал в больницу

Фото: Александр Пупышев / VK

Чемпион России по мотокроссу с колясками Руслан Козуб погиб в возрасте 32 лет в результате аварии во время квалификации на этапе чемпионата страны в Ирбите (Свердловская область). Об этом сообщается на сайте Федерации мотоциклетного спорта России.

«Несмотря на все усилия медицинских бригад на трассе и немедленно оказанную помощь, мы потеряли Руслана Козуба. Нет слов, чтобы выразить всю глубину скорби и потрясения. Руслан был частью нашей большой мотоциклетной семьи. Его уход — невосполнимая утрата для всех, кто его знал, для его родных и близких, для его команды и для всего российского мотоспорта», — сказал глава федерации Александр Джеус.

В связи с произошедшим соревнования были немедленно остановлены.

Напарника Козуба Александра Пупышева экстренно доставили в Центральную городскую больницу Ирбита. «Мы пристально следим за его состоянием и молимся о его скорейшем и полном выздоровлении. Федерация оказывает всю необходимую поддержку для обеспечения Александра лучшей медицинской помощью», — добавил Джеус.

«Я-то восстановлюсь, все хорошо будет. Семье Руслана нужна помощь финансовая. У него жена и трое детей остались», — сказал Пупышев E1.ru.

Козуб и Пупышев были чемпионами России 2024 года.