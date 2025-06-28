Чемпион России по мотокроссу погиб во время соревнований в Ирбите
Чемпион России по мотокроссу с колясками Руслан Козуб погиб в возрасте 32 лет в результате аварии во время квалификации на этапе чемпионата страны в Ирбите (Свердловская область). Об этом сообщается на сайте Федерации мотоциклетного спорта России.
«Несмотря на все усилия медицинских бригад на трассе и немедленно оказанную помощь, мы потеряли Руслана Козуба. Нет слов, чтобы выразить всю глубину скорби и потрясения. Руслан был частью нашей большой мотоциклетной семьи. Его уход — невосполнимая утрата для всех, кто его знал, для его родных и близких, для его команды и для всего российского мотоспорта», — сказал глава федерации Александр Джеус.
В связи с произошедшим соревнования были немедленно остановлены.
Напарника Козуба Александра Пупышева экстренно доставили в Центральную городскую больницу Ирбита. «Мы пристально следим за его состоянием и молимся о его скорейшем и полном выздоровлении. Федерация оказывает всю необходимую поддержку для обеспечения Александра лучшей медицинской помощью», — добавил Джеус.
«Я-то восстановлюсь, все хорошо будет. Семье Руслана нужна помощь финансовая. У него жена и трое детей остались», — сказал Пупышев E1.ru.
Козуб и Пупышев были чемпионами России 2024 года.
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