Украинская юниорка отказалась от фото с россиянками на ЧЕ по прыжкам в воду

Украинка отказалась от фото с россиянками на ЧЕ по прыжкам в воду

Вероника Андращук, завоевавшая бронзу на 10-метровой вышке, отказалась фотографироваться на пьедестале с Маргаритой Кувшиновой и Анастасией Чистяковой

Фото: Al Bello / Getty Images

Украинская спортсменка Вероника Андращук отказалась от совместного фото с россиянками Маргаритой Кувшиновой и Анастасией Чистяковой на церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Греции.

Андращук заняла третье место в соревнованиях на 10-метровой вышке, набрав 351,05 очка. Победила Кувшинова (363,75), второй стала Чистякова (357,75).

Фото: Скриншот с трансляции

После награждения всех призеров Андращук спустилась с пьедестала и ушла. Организаторы соревнований пытались остановить украинку, но та ответила категорическим отказом на просьбу вернуться для фотографирования, отмечает «Матч ТВ».

При этом позднее на церемонии награждения в синхронных прыжках с трехметрового трамплина украинки Ксения Бочек и Диана Карнафель (серебро) не стали отказываться от фото после церемонии награждения с россиянками Викторией Казанцевой и Надеждой Трифоновой (золото), но между спортсменами стояли представители оргкомитета соревнований.

Фото: Скриншот с трансляции

Украинские спортсмены с 2022 года отказываются от приветствий, рукопожатий и совместных фотографий с россиянами и белорусами на соревнованиях.

Россияне выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) в нейтральном статусе.