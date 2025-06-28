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Норрис выиграл квалификацию Гран-при Австрии «Формулы-1»

Вторым стал Шарль Леклер, третьим — лидер сезона Оскар Пиастри
Ландо Норрис
Ландо Норрис (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем квалификации 11-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

25-летний Норрис завоевал третий в сезоне и 12-й в карьере поул.

Второй результат показал монегаск Шарль Леклер из Ferrari, третий — партнер Норриса австралиец Оскар Пиастри.

Действующий чемпион, голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, занял седьмое место.

В общем зачете Пиастри занимает первое место, набрав 198 очков. На втором месте Норрис (176), на третьем — Ферстаппен (155).

Гонка Гран-при Австрии пройдет 29 июня, начало в 16:00 мск.

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