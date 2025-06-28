Гонку «Формулы-2» прервали после аварии с несколькими переворотами
Спринтерская гонка на шестом этапе чемпионата «Формулы-2» в Австрии была прервана красными флагами после серьезной аварии.
Пилот Trident Сами Мегетуниф пошел на обгон по внутренней траектории, но налетел на болид Арвида Линдблада (Campos Racing). В итоге он совершил несколько переворотов через машины Линдблада и Люка Браунинга (Hitech Pulse-Eight), приземлившись в итоге днищем вверх.
Гонку прервали красными флагами. Никто из пилотов не пострадал.
Через некоторое время гонка продолжилась, победителем стал Пепе Марти (Campos Racing).
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