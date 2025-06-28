Гонку «Формулы-2» прервали после аварии с несколькими переворотами

Гонку «Формулы-2» в Австрии прервали после аварии с несколькими переворотами

Пилот Trident Сами Мегетуниф неудачно пошел на обгон, налетел на болид соперника, совершил несколько переворотов через две машины и приземлился днищем вверх. Никто из пилотов не пострадал

Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Спринтерская гонка на шестом этапе чемпионата «Формулы-2» в Австрии была прервана красными флагами после серьезной аварии.

Пилот Trident Сами Мегетуниф пошел на обгон по внутренней траектории, но налетел на болид Арвида Линдблада (Campos Racing). В итоге он совершил несколько переворотов через машины Линдблада и Люка Браунинга (Hitech Pulse-Eight), приземлившись в итоге днищем вверх.

Гонку прервали красными флагами. Никто из пилотов не пострадал.

Через некоторое время гонка продолжилась, победителем стал Пепе Марти (Campos Racing).