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Спорт ,  
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Клуб Дзюбы продлил контракт с капитаном

Капитан «Акрона» Савичев продлил контракт до 2027 года
Новое соглашение «Акрона» с защитником Константином Савичевым рассчитано до 2027 года
Константин Савичев
Константин Савичев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Защитник Константин Савичев продлил контракт с «Акроном». Об этом сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.

Новое соглашение с 31-летним футболистом, который является капитаном «Акрона» заключено до 2027 года.

Савичев перешел в «Акрон» летом 2021 года и за четыре сезона помог команде выйти в РПЛ и занять девятое место по итогам дебютного розыгрыша премьер-лиги. В прошлом сезоне Савичев провел 27 матчей, забил один гол и отметился одной результативной передачей.

В начале июня «Акрон» продлил контракт с форвардом Артемом Дзюбой.

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