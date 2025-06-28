Клуб Дзюбы продлил контракт с капитаном

Капитан «Акрона» Савичев продлил контракт до 2027 года

Новое соглашение «Акрона» с защитником Константином Савичевым рассчитано до 2027 года

Константин Савичев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Защитник Константин Савичев продлил контракт с «Акроном». Об этом сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.

Новое соглашение с 31-летним футболистом, который является капитаном «Акрона» заключено до 2027 года.

Савичев перешел в «Акрон» летом 2021 года и за четыре сезона помог команде выйти в РПЛ и занять девятое место по итогам дебютного розыгрыша премьер-лиги. В прошлом сезоне Савичев провел 27 матчей, забил один гол и отметился одной результативной передачей.

В начале июня «Акрон» продлил контракт с форвардом Артемом Дзюбой.