Российская теннисистка выиграла турнир WTA в Германии в парном разряде
Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй стали победительницами турнира WTA в немецком Бад-Хомбурге в парном разряде.
В финале Панова и Го Ханьюй обыграли украинку Людмилу Киченок и австралийку Эллен Перес, вторых сеяных, со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 10:5.
36-летняя Панова занимает 33-е место в парном мировом рейтинге, на ее счету теперь 11 титулов WTA. 27-летняя Го Ханьюй — 39-я в рейтинге, она выиграла пятый турнир WTA.
За победу на турнире в Бад-Хомбурге категории WTA 500 Панова и Го Ханьюй получат $54,3 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Финалисткам достанутся $33 тыс. и 325 очков.
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