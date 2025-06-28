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Спорт ,  
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Goal узнал о планах ПСЖ заменить Сафонова вратарем «Ромы»

Goal: ПСЖ хочет заменить Сафонова 18-летним вратарем «Ромы» Марином
Парижский клуб готов продать российского голкипера ради подписания украинского защитника Ильи Забарного. Поэтому ПСЖ необходим еще один вратарь, и выбор пал на 18-летнего Ренато Марина
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

«Пари Сен-Жермен» планирует подписать контракт с 18-летним голкипером «Ромы» и юношеской сборной Италии Ренато Марином, сообщает Goal.

Отмечается, что ПСЖ нужен новый вратарь из-за решения о возможном уходе голкипера сборной России Матвея Сафонова. Россиянин может покинуть французский клуб из-за того, что ПСЖ купит у английского «Борнмута» защитника сборной Украины Илью Забарного.

L'Equipe в начале июня писала о возможном переходе Забарного в ПСЖ. Украинца заверили, что проблем с Сафоновым у него не будет, тем более не факт, что россиянин останется в следующем сезоне, отмечала газета. «Я думаю, что не надо верить СМИ. Надо верить только той информации, которую дает клуб. Всему остальному не надо верить», — говорил тогда Сафонов.

Россиянин, перешедший в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в дебютном сезоне в составе французского клуба завоевал четыре трофея — Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. За ПСЖ 26-летний вратарь провел 17 матчей.

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