Лучшая футболистка мира попала в больницу с вирусным менингитом

Пока не ясно, выступит ли Айтана Бонмати на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в Швейцарии

Айтана Бонмати (Фото: David Ramos / Getty Images)

Лидер «Барселоны» и женской сборной Испании по футболу Айтана Бонмати попала в больницу с вирусным менингитом. Об этом сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«После медицинских тестов у Бонмати был диагностирован вирусный менингит. По этой причине футболистка не смогла сыграть в товарищеском матче в эту пятницу, в котором Испания победила Японию со счетом 3:1 в Леганесе», — говорится в сообщении.

27-летняя Бонмати, обладательница двух последних наград «Золотой мяч», выложила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фото, на котором она лежит под капельницей на больничной койке и смотрит матч с Японией.

Пока не ясно, сможет ли Бонмати сыграть на предстоящем чемпионате Европы. Испанки проведут первый матч на турнире, который пройдет в Швейцарии, 3 июля против Португалии.

Женская сборная Испании является действующим чемпионом мира (2023).