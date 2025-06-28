Лучшая футболистка мира попала в больницу с вирусным менингитом
Лидер «Барселоны» и женской сборной Испании по футболу Айтана Бонмати попала в больницу с вирусным менингитом. Об этом сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
«После медицинских тестов у Бонмати был диагностирован вирусный менингит. По этой причине футболистка не смогла сыграть в товарищеском матче в эту пятницу, в котором Испания победила Японию со счетом 3:1 в Леганесе», — говорится в сообщении.
27-летняя Бонмати, обладательница двух последних наград «Золотой мяч», выложила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фото, на котором она лежит под капельницей на больничной койке и смотрит матч с Японией.
Пока не ясно, сможет ли Бонмати сыграть на предстоящем чемпионате Европы. Испанки проведут первый матч на турнире, который пройдет в Швейцарии, 3 июля против Португалии.
Женская сборная Испании является действующим чемпионом мира (2023).
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