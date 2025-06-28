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Экс-чемпион мира по боксу Уайлдер прервал серию поражений

Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Уайлдер выиграл первый бой с 2022 года
Деонтей Уайлдер победил соотечественника Тайрелла Херндона техническим нокаутом в седьмом раунде
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Тайрелла Херндона в рейтинговом поединке, который состоялся в Уичито (США).

Поединок завершился победой Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

39-летний Уайлдер прервал серию поражений. В декабре 2023 года он уступил новозеландцу Джозефу Паркеру решением судей, в июне 2024-го — китайцу Чжан Чжилэю техническим нокаутом в пятом раунде. Всего у Уайлдера лишь две победы в шести последних поединках.

Уайлдер владел чемпионским титулом WBC с января 2015 года по февраль 2020-го, защитив его десять раз. Лишился титула он после поражения от британца Тайсона Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде. В 2021 году Уайлдер проиграл Фьюри нокаутом в 11-м раунде в бою-реванше.

Всего на счету Уайлдера 44 победы, четыре поражения и одна ничья. 37-летний Херндон потерпел шестое поражение в карьере при 24 победах.

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