Чемпион НХЛ подписал новый контракт с лучшим игроком плей-офф на $64 млн
«Флорида Пантерз» подписала новый контракт с канадским форвардом Сэмом Беннеттом. Об этом сообщается на сайте НХЛ.
Срок соглашения с 29-летним хоккеистом составил восемь лет, сумма контракта — $64 млн.
Беннетт играет за «Флориду» с 2021 года, с командой он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2024, 2025). Форвард был признан самым ценным игроком минувшего плей-офф, набрав 22 (15+7) очка в 23 матчах, и получил «Конн Смайт Трофи».
Всего за карьеру в НХЛ Беннетт провел 691 матч и набрал 336 (162+174) очков.
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