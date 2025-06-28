«Флорида» подписала новый контракт с MVP плей-офф НХЛ Беннеттом на $64 млн

Чемпион НХЛ подписал новый контракт с лучшим игроком плей-офф на $64 млн

Срок соглашения с форвардом Сэмом Беннеттом, обладателем «Конн Смайт Трофи», составил восемь лет

Сэм Беннетт (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

«Флорида Пантерз» подписала новый контракт с канадским форвардом Сэмом Беннеттом. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Срок соглашения с 29-летним хоккеистом составил восемь лет, сумма контракта — $64 млн.

Беннетт играет за «Флориду» с 2021 года, с командой он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2024, 2025). Форвард был признан самым ценным игроком минувшего плей-офф, набрав 22 (15+7) очка в 23 матчах, и получил «Конн Смайт Трофи».

Всего за карьеру в НХЛ Беннетт провел 691 матч и набрал 336 (162+174) очков.