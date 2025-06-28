Российский боец вышел в финал Гран-при PFL в тяжелом весе

Попов вышел в финал Гран-при PFL, Романов победил Молдавского после удара в пах

Олег Попов в 1/2 финала победил бразильца Родриго Насименто единогласным решением судей

Фото: Личный архив Олега Попова

Российский боец Олег Попов одержал победу над бразильцем Родриго Насименто в полуфинальном поединке Гран-при PFL в тяжелом весе.

Очередной турнир промоушена PFL прошел в Чикаго. Поединок продлился все три раунда и завершился победой 33-летнего Попова единогласным решением судей.

На счету Попова теперь 21 победа и два поражения в ММА. У 32-летнего Насименто, экс-бойца UFC, 12 побед, четыре поражения, один поединок был признан несостоявшимся.

В финале Гран-при PFL соперником Попова будет представитель Молдавии Александр Романов.

В полуфинале Романов встречался с россиянином Валентином Молдавским. Бой завершился в первом раунде после того, как Романов получил случайный удар в пах. Он долгое время лежал на настиле, а после был унесен на носилках. В итоге бой был признан несостоявшимся, но в финал судьи отправили Романова, который выигрывал первый раунд.