 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Палмейрас СП Ботафого РЖ 1 2,2 x 3,05 2 3,95 Футбол Клубный ЧМ. США Бенфика Челси 1 3,6 x 3,5 2 2,17 Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Интер Майами 1 1,2 x 6,8 2 12,5 Футбол Клубный ЧМ. США Фламенго РЖ Бавария 1 5 x 4,05 2 1,65 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Милан Флуминенсе РЖ 1 1,7 x 3,65 2 5,3 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 1,3 x 5,6 2 9 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Ювентус 1 1,65 x 3,85 2 5,5 Футбол Клубный ЧМ. США Боруссия Дортмунд Монтеррей 1 1,77 x 3,7 2 4,6 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Илия Топурия Чарльз Оливейра 1 1,23 x 65 2 4,4 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Кай Кара-Франс 1 1,38 x 60 2 3,15 Бокс Рейтинговые бои. 10 раундов. Международные Джейк Пол Хулио Сезар Чавес-мл. 1 1,07 x 28 2 8,7 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,35 x 17,5 2 1,67 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,3 x 24 2 3,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Российский боец вышел в финал Гран-при PFL в тяжелом весе

Попов вышел в финал Гран-при PFL, Романов победил Молдавского после удара в пах
Олег Попов в 1/2 финала победил бразильца Родриго Насименто единогласным решением судей
Фото: Личный архив Олега Попова
Фото: Личный архив Олега Попова

Российский боец Олег Попов одержал победу над бразильцем Родриго Насименто в полуфинальном поединке Гран-при PFL в тяжелом весе.

Очередной турнир промоушена PFL прошел в Чикаго. Поединок продлился все три раунда и завершился победой 33-летнего Попова единогласным решением судей.

На счету Попова теперь 21 победа и два поражения в ММА. У 32-летнего Насименто, экс-бойца UFC, 12 побед, четыре поражения, один поединок был признан несостоявшимся.

В финале Гран-при PFL соперником Попова будет представитель Молдавии Александр Романов.

В полуфинале Романов встречался с россиянином Валентином Молдавским. Бой завершился в первом раунде после того, как Романов получил случайный удар в пах. Он долгое время лежал на настиле, а после был унесен на носилках. В итоге бой был признан несостоявшимся, но в финал судьи отправили Романова, который выигрывал первый раунд.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) PFL Валентин Молдавский Олег Попов (боец ММА)
Материалы по теме
Российский боец нокаутировал американца и вышел в финал Гран-при PFL
Спорт
Российский боец вышел в финал Гран-при PFL
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
В Калининграде обезвредили авиабомбу времен Второй мировой Общество, 11:46
Мосбиржа сообщила о росте доли дружественных нерезидентов на торгах Инвестиции, 11:40
Марио Фернандес получил травму и покинул «Торпедо», где был на просмотре Спорт, 11:27
Баку призвал Москву расследовать задержания азербайджанцев на Урале Политика, 11:13
Президент Польши Дуда приехал в Киев Политика, 11:10
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Российский боец вышел в финал Гран-при PFL в тяжелом весе Спорт, 11:03
В Госдуме сообщили об удвоении выплат на ипотеку многодетным семьям Финансы, 11:00
«Жесткость» неэффективна. 5 советов для эмпатичного лидера — MIT SloanПодписка на РБК, 10:52
CNN узнал, почему США не атаковали один из объектов Ирана при помощи бомб Политика, 10:38
Сколько заработает Криштиану Роналду по новому рекордному контракту Спорт, 10:31
Россиянин по прозвищу Пельмень лишился титула лиги главы UFC по пощечинам Спорт, 10:30
В Госдуме назвали условие для «оживления YouTube» Технологии и медиа, 10:22