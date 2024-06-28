Овечкин впервые в истории не набрал очков на выборах сборной звезд НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал ни одного очка во время выбора символических сборных всех звезд сезона 2023/24. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Сборная всех звезд определялась по итогам голосования среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.
Овечкин впервые не получил ни одного очка по результатам голосования.
Капитан «Вашингтона» восемь раз входил в первую символическую сборную и четыре раза во вторую. В последний раз в первую сборную попадал в 2019 году.
Лидер «Вашингтона» в регулярном чемпионате забросил 31 шайбу и сделал 34 очка. Россиянин провалил первую часть сезона. К концу января на его счету было всего 9 шайб в 44 играх. После первой половины сезона он шел на 16–18 голов. При этом ранее он никогда не забивал менее 24 шайб.
Однако в оставшемся отрезке регулярки 38-летний российский форвард показал третий результат по голам в лиге.
Овечкин дебютировал в НХЛ в 2005 году. Он является девятикратным обладателем «Морис Ришар трофи». Никто так часто не брал приз лучшему снайперу сезона.
Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету форварда 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Овечкину необходимо забросить еще 42 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).
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