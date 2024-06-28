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Россиян оставили без призов лучшему игроку и вратарю сезона в НХЛ

Россиян Кучерова и Бобровского оставили без призов лучшему игроку и вратарю НХЛ
Никита Кучеров и Сергей Бобровский входили в шорт-лист номинантов на приз лучшему игроку и вратарю сезона
Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY Sports / Reuters
Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский не выиграли «Харт трофи» и «Везину трофи» соответственно. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

«Харт трофи» — приз самому ценному игроку сезона НХЛ, его получил форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Лауреат определяется по итогам голосования представительств Ассоциации журналистов НХЛ в городах клубов НХЛ.

Маккинона 137 журналистов поставили на первое место, Кучерова, ставшего лучшим бомбардиром сезона, — 50, Коннора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз») — 1. Пятое место в голосовании занял российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — 3.

Из россиян обладателями «Харт трофи» становились Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013), Евгений Малкин (2012) и Кучеров (2019).

«Везина трофи» — приз лучшему вратарю по итогам сезона, его получил американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс». Лауреат определяется по итогам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ, каждый из которых дает тройку лучших вратарей сезона. Хеллебайка на первое место поставил 31 генменеджер. Бобровского — 1 генменеджер, но в итоге россиянин занял третье место. Вторым стал американец Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»), поскольку чаще Бобровского попадал в тройку лучших.

Бобровский в составе «Флориды» стал обладателем Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате его клуб занял второе место на Востоке, отстав на четыре очка от победителя регулярки «Рейнджерс».

Бобровский — единственный двукратный обладатель «Везины трофи» (2013, 2017) среди россиян. Помимо него, из российских вратарей трофей выигрывали Андрей Василевский (2019) и Игорь Шестеркин (2022).

Россияне в восьмой раз подряд вошли в шорт-лист номинантов на «Везина трофи». В 2018, 2020 и 2021 годах на приз претендовал Василевский, в прошлом сезоне — Илья Сорокин.

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Руслан Алиев
Никита Кучеров Сергей Бобровский Александр Овечкин НХЛ Артемий Панарин Флорида Пантерз Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Рейнджерс Коннор Макдэвид
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