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Бывший футболист «Спартака» возглавил «Ротор»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев возглавил «Ротор» из Второй лиги
Многократный призер чемпионатов России сменил в волгоградском «Роторе» Олега Сергеева
Денис Бояринцев
Денис Бояринцев (Фото: телеграм-канал ФК «Ротор»)

Денис Бояринцев стал новым главным тренером «Ротора», выступающего во Второй лиге. Об этом сообщается в телеграм-канале волгоградского клуба.

В конце апреля «Ротор» покинул Сергей Попков, и.о. главного тренера с тех пор был Олег Сергеев.

Последним местом работы 46-летнего Бояринцева был саратовский «Сокол», который он покинул в ноябре 2023 года.

Бояринцев является бронзовым призером чемпионата России в составе «Рубина» и четырежды серебряным призером в составе «Спартака».

После завершения карьеры работал с молодежной командой московского «Торпедо», в тренерском штабе «Носты» и «КАМАЗа», выводил ивановский «Текстильщик», а также столичную «Родину» в ФНЛ (Первую лигу), был главным тренером «Новосибирска».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Денис Бояринцев ФК Ротор
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