Бывший футболист «Спартака» возглавил «Ротор»
Денис Бояринцев стал новым главным тренером «Ротора», выступающего во Второй лиге. Об этом сообщается в телеграм-канале волгоградского клуба.
В конце апреля «Ротор» покинул Сергей Попков, и.о. главного тренера с тех пор был Олег Сергеев.
Последним местом работы 46-летнего Бояринцева был саратовский «Сокол», который он покинул в ноябре 2023 года.
Бояринцев является бронзовым призером чемпионата России в составе «Рубина» и четырежды серебряным призером в составе «Спартака».
После завершения карьеры работал с молодежной командой московского «Торпедо», в тренерском штабе «Носты» и «КАМАЗа», выводил ивановский «Текстильщик», а также столичную «Родину» в ФНЛ (Первую лигу), был главным тренером «Новосибирска».
Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд
В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео
С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности
Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло
FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России
Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности
В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео
Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика
В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай
«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах