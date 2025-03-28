ЦСКА второй раз проиграл минскому «Динамо» в плей-офф КХЛ

Армейцы уступили в гостях со счетом 3:5. Минскому клубу ЦСКА проиграл уже шестой раз в нынешнем сезоне

Фото: телеграм-канал ХК ЦСКА

Московский ЦСКА в гостях проиграл минскому «Динамо» со счетом 3:5 во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Вадим Мороз (25-я минута), Вадим Шипачев (37), Виталий Пинчук (43), Роман Горбунов (59) и Джош Брук (59). У проигравших отличились Владислав Провольнев (32), Дмитрий Саморуков (52) и Прохор Полтапов (60).

Счет в серии до четыре побед стал 2–0 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 30 марта в Москве.

В регулярном чемпионате ЦСКА занял пятое место в Западной конференции, «Динамо» — четвертое.

ЦСКА и «Динамо» впервые встречаются друг с другом в плей-офф КХЛ. В очных встречах в нынешнем сезоне минчане выиграли все четыре матча в «регулярке».