ЦСКА второй раз проиграл минскому «Динамо» в плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в гостях проиграл минскому «Динамо» со счетом 3:5 во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Вадим Мороз (25-я минута), Вадим Шипачев (37), Виталий Пинчук (43), Роман Горбунов (59) и Джош Брук (59). У проигравших отличились Владислав Провольнев (32), Дмитрий Саморуков (52) и Прохор Полтапов (60).
Счет в серии до четыре побед стал 2–0 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 30 марта в Москве.
В регулярном чемпионате ЦСКА занял пятое место в Западной конференции, «Динамо» — четвертое.
ЦСКА и «Динамо» впервые встречаются друг с другом в плей-офф КХЛ. В очных встречах в нынешнем сезоне минчане выиграли все четыре матча в «регулярке».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Евросоюз начал работу над 17-м пакетом санкций против России
Путин рассказывает подводникам о переговорах с США. Видео
В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей магазинов на фоне проверок
У россиян вырос уровень счастья
В России появится единый реестр нуждающихся в жилье
В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub
В России предложили ужесточить требования к такси
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов