«Локомотив» потерпел крупнейшее за три года поражение
Футболисты московского «Локомотива» проиграли самарским «Крыльям Советов» со счетом 1:5 в гостевом матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Доминик Ороз (2-я минута), Иван Сергеев (4-я, 49-я), Иван Олейников (32-я) и Гленн Бейл (40-я). На счету Бейла еще автогол (62-я).
Для «Локомотива» это самое крупное поражение с июля 2022 года, когда «железнодорожники» уступили «Зениту» со счетом 0:5.
Cамарцы прервали безвыигрышную серию в РПЛ из четырех матчей (три поражения и ничья).
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Крылья Советов» поднялись на десятую строчку с 22 очками.
В следующем туре «Локомотив» 5 апреля примет петербургский «Зенит», «Крылья Советов» в тот же день дома сыграют с казанским «Рубином».
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