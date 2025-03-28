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«Локомотив» потерпел крупнейшее за три года поражение

«Локомотив» в матче РПЛ с «Крыльями» потерпел крупнейшее за три года поражение
Московский клуб уступил самарским «Крыльям Советов» в 22-м туре РПЛ со счетом 1:5
Фото: телеграм-канал ФК «Крылья Советов»
Фото: телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Футболисты московского «Локомотива» проиграли самарским «Крыльям Советов» со счетом 1:5 в гостевом матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Доминик Ороз (2-я минута), Иван Сергеев (4-я, 49-я), Иван Олейников (32-я) и Гленн Бейл (40-я). На счету Бейла еще автогол (62-я).

Для «Локомотива» это самое крупное поражение с июля 2022 года, когда «железнодорожники» уступили «Зениту» со счетом 0:5.

Cамарцы прервали безвыигрышную серию в РПЛ из четырех матчей (три поражения и ничья).

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Крылья Советов» поднялись на десятую строчку с 22 очками.

В следующем туре «Локомотив» 5 апреля примет петербургский «Зенит», «Крылья Советов» в тот же день дома сыграют с казанским «Рубином».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва ФК Крылья Советов
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