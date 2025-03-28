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Спортивного комментатора Александра Шмурнова включили в реестр иноагентов

Комментатор в разные годы работал на «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ», был главный редактором «Чемпионата»
Александр Шмурнов
Александр Шмурнов (Фото: URA.RU / ТАСС)

Спортивный комментатор Александр Шмурнов включен в реестр иноагентов, следует из данных на сайте российского Минюста.

Шмурнову 58 лет. Карьеру в спортивной журналистике он начал в 1992-м, работал редактором и ведущим спортивного эфира на радиостанции «Деловая волна», был автором, обозревателем и редактором международного отдела еженедельника «Футбол».

В 1994 году он оказался в числе первых журналистов спортивной редакции НТВ. Также трудился обозревателем и шефом отдела спорта в издании «Газета», писал статьи для русской версии журнала SportWeek. С 2011 по 2014 год занимал должность главного редактора портала «Чемпионат».

С 2003 по 2015 год являлся комментатором телекомпании «НТВ-Плюс». После спортивная редакция «НТВ-Плюс», включая самого Шмурнова, почти в полном составе перешла на вновь созданный «Матч ТВ». Телеканал комментатор покинул в марте 2022 года и уехал в Южную Америку.

Сейчас реестр Минюста содержит 964 человека и организации.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол реестр иноагентов Александр Шмурнов
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