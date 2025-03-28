«Барселона» лишилась одного из лидеров на три недели
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Дани Ольмо выбыл на три недели из-за травмы. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.
26-летнему футболисту диагностировали миофасциальную травму приводящей мышцы правой ноги. Это повреждение он получил в игре «Осасуной» (3:0) 27 марта.
Один из лучших бомбардиров Евро-2024 Ольмо перешел в «Барселону» в августе прошлого года из «Лейпцига» за €55 млн.
В нынешнем сезоне Ольмо сыграл за «Барселону» 28 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 63 очка в 28 матчах и опережая на три очка мадридский «Реал».
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