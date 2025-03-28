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«Барселона» лишилась одного из лидеров на три недели

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо выбыл на три недели из-за травмы
Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо получил травмы правой ноги в игре с «Осасуной»
Дани Ольмо
Дани Ольмо (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Дани Ольмо выбыл на три недели из-за травмы. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

26-летнему футболисту диагностировали миофасциальную травму приводящей мышцы правой ноги. Это повреждение он получил в игре «Осасуной» (3:0) 27 марта.

Один из лучших бомбардиров Евро-2024 Ольмо перешел в «Барселону» в августе прошлого года из «Лейпцига» за €55 млн.

В нынешнем сезоне Ольмо сыграл за «Барселону» 28 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 63 очка в 28 матчах и опережая на три очка мадридский «Реал».

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Футбол чемпионат Испании по футболу ФК Барселона Дани Ольмо
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