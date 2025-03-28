Рейтинг судей РПЛ со следующего сезона станет публичным

Глава РПЛ Алаев: рейтинг судей будет публичным с сезона 2025/26

Глава РПЛ Александр Алаев отмели, что начался конструктивный диалог между руководителями судейства, лигой и РФС

Александр Алаев (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Рейтинг судей Российской премьер-лиги (РПЛ) со следующего сезона будет публичным, заявил журналистам после заседания исполкома РФС глава РПЛ Александр Алаев.

«С сезона 2025/2026 рейтинг судей будет виден для всех. Он становится публичным. Как часто он будет публиковаться, решит РФС», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Также Алаев рассказал, что РПЛ совместно с РФС готовит стратегию развития системы видеопомощи арбитрам (VAR). «Теперь есть диалог. Раньше это была дверь за семью замками», — добавил он.

Очередное заседание исполкома РФС прошло в Москве 28 марта. Всего, по сломам Алаева, было принято 12 различных инициатив по судейству. «Главное — начался конструктивный диалог между руководителями судейства, лигой и РФС», — отметил глава РПЛ.