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Игрок «Миннесоты» восхитился поступком Овечкина в адрес Флери

Форвард «Миннесоты» Фолиньо назвал потрясающим поступок Овечкина в адрес Флери
После завершения матча НХЛ Овечкин вернул направлявшихся в раздевалку игроков «Вашингтона», чтобы поприветствовать 40-летнего голкипера «Уайлд» Марка-Андре Флери, который проводит последний сезон в карьере
Маркус Фолиньо
Маркус Фолиньо (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Форвард «Миннесоты» Маркус Фолиньо похвалил жест капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который после матча регулярного чемпионата НХЛ вернул хоккеистов «Кэпиталз» на лед для рукопожатия с вратарем «Уайлд» Марком-Андре Флери.

«Это потрясающе. Их отношения немного похожи на ненависть и любовь, но это один из тех случаев, когда вы просто снимаете шляпу перед другим парнем и битвами, которые все видели в Питтсбурге и Вашингтоне. Это был действительно хороший знак уважения», — цитирует Фолиньо сайт НХЛ.

«Вашингтон» 28 марта уступил «Миннесоте» со счетом 2:4. После финальной сирены игроки «Кэпиталз» начали уходить в раздевалку, но Овечкин вернул их и выстроил в центре площадки, чтобы поприветствовать 40-летнего Флери. «Миннесота» больше не пересечется с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате, а голкипер проводит свой последний сезон в карьере.

Флери и Овечкин — давние соперники, голкипер не раз останавливал «Вашингтон» на пути к Кубку Стэнли в составе «Питтсбурга». Зато именно «Вегас Голден Найтс» с Флери в воротах «Кэпиталз» обыграли в финале в 2018 году.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Миннесота Уайлд Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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