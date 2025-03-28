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Сменивший «Спартак» на «Зенит» футболист заявил об уходе из команды

Футболист сборной России Бакаев: в «Зенит» я не вернусь
В нынешнем сезоне полузащитник выступает на правах аренды в «Химках»
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев, который выступает на правах аренды в «Химках», заявил «РБ Спорт», что покинет «Зенит» по истечении срока контракта.

«В «Зенит» я не вернусь. Летом закончится контракт», — сказал 28-летний Бакаев.

В нынешнем сезоне на счету Бакаев 21 матч во всех турнирах за «Химки» и шесть голов.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года после завершения контракта с московским «Спартаком». В составе петербургского клуба полузащитник провел 34 матча, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи. Вместе с «сине-бело-голубыми» он впервые в карьере стал чемпионом России и завоевал два Суперкубка страны.

Прошлый сезон Бакаев провел в аренде в «Аль-Вахде», где в 25 матчах забил один гол, сделал три результативные передачи и завоевал Кубок лиги ОАЭ.

В сборной России футболист провел 15 матчей и забил два гола.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит ФК Химки Зелимхан Бакаев
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