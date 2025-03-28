Кросби побил рекорд Гретцки, набирая очко за матч 20 сезонов в НХЛ
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал новым рекордсменом НХЛ, проведя 20-й сезон в карьере, набирая в среднем не менее одного очка за игру, сообщает сайт лиги.
37-летний Кросби отличился в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:7), набрав свое 80-е очко в нынешнем сезоне. Канадец гарантировал, что его показатель не опустится ниже одного очка за матч по итогам регулярного чемпионата.
Кросби побил рекорд Уэйна Гретцки по этому показателю. Гретцки также набирал в среднем не менее одного очка за игру в своих первых 19 сезонах, прежде чем отметился только 62 очками в 70 играх за «Нью-Йорк Рейнджерс» в своем 20-м и последнем сезоне в карьере.
Всего на счету Кросби 1676 очков, это девятый результат в истории НХЛ и лучший среди действующих игроков. Он занимает четвертое место по количеству очков в одной франшизе, уступая Горди Хоу (1809 с «Детройт Ред Уингз»), Стиву Айзерману (1755 с «Детройтом») и Марио Лемье (1723 с «Питтсбургом»).
Также Кросби занимает 18-е место в истории НХЛ с 618 голами, второе место среди действующих игроков после Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» (889) и второе место в истории «Пингвинз» после Лемье (690).
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