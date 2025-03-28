 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Кросби побил рекорд Гретцки, набирая очко за матч 20 сезонов в НХЛ

Кросби побил рекорд Гретцки в НХЛ, набирая в среднем очко за матч в 20 сезонах
Капитан «Питтсбурга» в каждом сезоне в своей карьере в НХЛ набирает в среднем не менее одного очка за игру. У Гретцки таких сезонов было 19
Сидни Кросби
Сидни Кросби (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал новым рекордсменом НХЛ, проведя 20-й сезон в карьере, набирая в среднем не менее одного очка за игру, сообщает сайт лиги.

37-летний Кросби отличился в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:7), набрав свое 80-е очко в нынешнем сезоне. Канадец гарантировал, что его показатель не опустится ниже одного очка за матч по итогам регулярного чемпионата.

Кросби побил рекорд Уэйна Гретцки по этому показателю. Гретцки также набирал в среднем не менее одного очка за игру в своих первых 19 сезонах, прежде чем отметился только 62 очками в 70 играх за «Нью-Йорк Рейнджерс» в своем 20-м и последнем сезоне в карьере.

Всего на счету Кросби 1676 очков, это девятый результат в истории НХЛ и лучший среди действующих игроков. Он занимает четвертое место по количеству очков в одной франшизе, уступая Горди Хоу (1809 с «Детройт Ред Уингз»), Стиву Айзерману (1755 с «Детройтом») и Марио Лемье (1723 с «Питтсбургом»).

Также Кросби занимает 18-е место в истории НХЛ с 618 голами, второе место среди действующих игроков после Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» (889) и второе место в истории «Пингвинз» после Лемье (690).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В МИД назвали преждевременным «строить далеко идущие прогнозы» после переговоров c США

Журналист сообщил о печальном состоянии Шумахера

В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub

Какую книгу принес на суд задержанный миллиардер Вадим Мошкович

Россия передала Украине пятерых детей

Россия обсуждает с китайскими властями взаимное признание водительских прав

Россияне погибли на «туристической подлодке» в Красном море

В России появится единый реестр нуждающихся в жилье

В России предложили ужесточить требования к такси

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби Уэйн Гретцки
Материалы по теме
Кучеров набрал четыре очка и стал первой звездой дня в НХЛ
Спорт
Клуб НХЛ с рекордсменом сборной России сменил главного тренера
Спорт
Гашек призвал не аплодировать рекорду Овечкина в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 90,54 (-1,46) Инвестиции, 09:30 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 83,83 (-0,37) Инвестиции, 09:30
Как изменился рынок летних шин. Главные проблемыАвто, 12:01
«Аэрофлот» заявил, что рейсы в Таиланд выполняются штатноОбщество, 12:01
Новые кадры обрушения многоэтажки в Бангкоке из-за землетрясенияОбщество, 11:58
В посольстве России прокомментировали данные о пострадавших в МьянмеОбщество, 11:57
У готовившего теракт в Москве нашли самодельную бомбу с 5 кг взрывчаткиПолитика, 11:52
Минобороны заявило, что ГИС «Суджа» уничтожена из-за удара ВСУПолитика, 11:47
Акции СПБ Биржи за два дня упали на 22%Инвестиции, 11:44
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 11:40
Кокорин ответил на вопрос о получении второго гражданстваСпорт, 11:38
Апелляция отменила победу инвестора против ВТБ по делу о маржин-коллеИнвестиции, 11:37
Путин напомнил Джонсону об атомных подлодках РоссииПолитика, 11:34
Тайцев предупредили о риске афтершоков после землетрясенияОбщество, 11:30
Бизнес по наследству: что нужно обсудить до того, как станет поздноPro, 11:29
Курс биткоина вернулся к $85 тыс. Что произошло на крипторынкеКрипто, 11:21