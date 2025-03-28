«Чикаго» обыграл «Лейкерс», забив трехочковый с центра под сирену. Видео
Невероятная концовка произошла в матче регулярного чемпионата НБА между «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Чикаго» смог отыграть разницу в 20 очков по ходу четвертой четверти, а победный бросок австралиец Джош Гидди забросил под сирену с центра площадки.
Встреча в итоге закончилась со счетом 119:117 в пользу «Буллз».
У Гидди трипл-дабл — 25 очков, 14 подборов и 11 передач. Самым результативным игроком встречи стал Остин Ривз из «Лейкерс» (30 очков). Лидеры «Лейкерс» Лука Дончич (25 очков + 10 подборов) и Леброн Джеймс (17 очков + 12 передач) отметились дабл-даблами.
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