«Чикаго» обыграл «Лейкерс», забив трехочковый с центра под сирену. Видео

«Чикаго» отыграл 20 очков по ходу четвертой четверки, а победный бросок совершил австралиец Джош Гидди

Фото: Michael Reaves / Getty Images

Невероятная концовка произошла в матче регулярного чемпионата НБА между «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Чикаго» смог отыграть разницу в 20 очков по ходу четвертой четверти, а победный бросок австралиец Джош Гидди забросил под сирену с центра площадки.

Встреча в итоге закончилась со счетом 119:117 в пользу «Буллз».

У Гидди трипл-дабл — 25 очков, 14 подборов и 11 передач. Самым результативным игроком встречи стал Остин Ривз из «Лейкерс» (30 очков). Лидеры «Лейкерс» Лука Дончич (25 очков + 10 подборов) и Леброн Джеймс (17 очков + 12 передач) отметились дабл-даблами.