Кучеров набрал четыре очка и стал первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард в матче против «Юты» забросил шайбу и отдал три результативные передачи

Никита Кучеров (Фото: Claus Andersen / Getty Images)

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Россиян в игре с «Ютой» (8:0) забросил шайбу и отдал три результативные передачи.

Кучеров в 32-й раз за карьеру в НХЛ набрал четыре очка за одну игру. Среди действующих игроков столько же у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Лидирует по этому показателю Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», 42), вторым идет Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 40).

Также Кучеров побил клубный рекорд по матчам с тремя или более очками (104), превзойдя достижение Стивена Стэмкоса (103).

Второй звездой дня стал еще один россиянин — нападающий «Филадельфия Флайзер» Матвей Мичков, который в матче против «Монреаль Канадиенс» (6:4) забросил две шайбы и отдал голевую передачу. 20-летний форвард прервал серию из 10 игр без голов.

Третьей звездой признали чешского нападающего «Колорадо» Мартина Нечаса, забросившего две шайбы и отдавшего ассист в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:0).