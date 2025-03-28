Кучеров набрал четыре очка и стал первой звездой дня в НХЛ
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Россиян в игре с «Ютой» (8:0) забросил шайбу и отдал три результативные передачи.
Кучеров в 32-й раз за карьеру в НХЛ набрал четыре очка за одну игру. Среди действующих игроков столько же у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Лидирует по этому показателю Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», 42), вторым идет Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 40).
Также Кучеров побил клубный рекорд по матчам с тремя или более очками (104), превзойдя достижение Стивена Стэмкоса (103).
Второй звездой дня стал еще один россиянин — нападающий «Филадельфия Флайзер» Матвей Мичков, который в матче против «Монреаль Канадиенс» (6:4) забросил две шайбы и отдал голевую передачу. 20-летний форвард прервал серию из 10 игр без голов.
Третьей звездой признали чешского нападающего «Колорадо» Мартина Нечаса, забросившего две шайбы и отдавшего ассист в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:0).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
В МИД назвали преждевременным «строить далеко идущие прогнозы» после переговоров c США
Журналист сообщил о печальном состоянии Шумахера
В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub
Какую книгу принес на суд задержанный миллиардер Вадим Мошкович
Россия передала Украине пятерых детей
Россия обсуждает с китайскими властями взаимное признание водительских прав
Россияне погибли на «туристической подлодке» в Красном море
В России появится единый реестр нуждающихся в жилье
В России предложили ужесточить требования к такси
Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов