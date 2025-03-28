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Эксклюзив

Бывший игрок МЮ предрек «Зениту» чемпионство в РПЛ

Канчельскис предрек «Зениту» победу в чемпионской гонке РПЛ
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что столетие клуба и нынешний состав помогут «Зениту» выиграть в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ)
Фото: Российская премьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Игроки "Зенита" перед началом матча. (ФК "Зенит"/ТАСС)
Фото: Российская премьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Игроки "Зенита" перед началом матча. (ФК "Зенит"/ТАСС)

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «РБК Спорт» выразил уверенность в победе «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я уже говорил в начале сезона: «Зенит» займет первое место, а второе и третье — уже не знаю, какой будет расклад. «Спартак» каждый год претендует, а потом занимает третье или четвертое место. Не знаю, может, займут второе или третье, но первое — нет. Чемпионом будет «Зенит». «Краснодар» также навряд ли сможет стать чемпионом. На бумаге претендуют, а вот в реальной жизни «Зенит» станет чемпионом», — сказал футболист.

По словам Канчельскиса, у «Зенита» есть несколько преимуществ, способных привести к победе в чемпионате России, одно из которых столетие клуба.

«У «Зенита» в этом году столетие клуба, состав у них поинтереснее, подбор игроков. Я думаю, что они много выигрывают в этом плане. В начале сезона говорил, что «Зенит» будет чемпионом, и сейчас это повторяю. В каком туре они на первое место выйдут, уже никого не будет интересовать. Неважно, как начнешь сезон, главное — как закончишь. А закончат они на первом месте», — заключил он.

По результатам 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Зенит» проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:2, команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице с 43 очками.

Лидером чемпионата выступает «Краснодар», набравший 46 очков. «Спартак» занимает второе место с 43 очками в активе. До конца сезона РПЛ остается сыграть девять туров.

Ближайший матч предстоящего 22-го тура «Зенит» проведет 30 марта в Санкт-Петербурге против казанского «Рубина».

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Полина Мельникова, Арина Кашина
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Спартак Москва ФК Краснодар
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