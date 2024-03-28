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Канадский клуб НХЛ опубликовал в соцсетях карту России с Крымом

Клуб НХЛ «Калгари Флэймз» опубликовал в соцсетях карту России с Крымом
«Калгари» опубликовал пост с картами разных стран, на которых отметил родные города игроков команды. На одной из карт изображены Белоруссия и Россия с Крымом
Российский форвард &laquo;Калгари Флэймз&raquo; Андрей Кузьменко
Российский форвард «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко (Фото: Sergei Belski / USA Today Sports / Reuters)

Клуб НХЛ «Калгари Флэймз» опубликовал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) картинку с изображением карты России с Крымом, но без присоединенных в сентябре 2022 года территорий.

В посте «Калгари» несколько иллюстраций в виде карт, на которых отмечены родные города игроков команды.

На одной из картинок изображены Россия и Белоруссия и отмечены Москва (Даниил Мироманов), Якутск (Андрей Кузьменко), Челябинск (Никита Охотюк), а также Минск (Егор Шарангович).

Фото: nhlflames / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Фото: nhlflames / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Власти Канады ранее неоднократно заявляли, что не признают Крым частью России.

В 2022 году в состав России после референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области: 30 сентября были подписаны договоры о принятии новых субъектов, затем их одобрили Госдума и Совет Федерации, 4 октября президент Владимир Путин подписал закон о ратификации договоров.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Калгари Флэймз Крым
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