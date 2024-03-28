Медведев вышел в полуфинал турнира в Майами и сыграет против итальянца Синнера

Медведев в полуфинале турнира в США сыграет против неудобного соперника

Для россиянина это будет 14-й полуфинал на «Мастерсе» и второй подряд — в Майами. Медведев является действующим победителем турнира

Даниил Медведев (Фото: IMAGO/Antoine Couvercelle / Global look press)

Россиянин Даниил Медведев обыграл чилийца Николаса Харри в матче 1/4 финала турнира в Майами со счетом 6:2, 7:6 (7).

За 1 час 41 минуту россиянин шесть раз подал навылет, совершил три двойные ошибки. Его соперник из Чили выполнил восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку.

В полуфинале Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера, который в своем матче со счетом 6:4, 6:2 был сильнее представителя Чехии Томаша Махача. Итальянец находится в прекрасной форме — он первым среди всех теннисистов преодолел планку в 20 побед на уровне Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) с начала года. С тех пор он потерпел только одно поражение на турнире в Индиан-Уэллсе (США) в матче против испанца Карлоса Алькараса.

Для Медведева это будет 14-й полуфинал на «Мастерсе» и второй подряд — в Майами. Россиянин является действующим победителем турнира.

Однако одержать победу над Синнером будет непросто, поскольку итальянец является самым неудобным соперником для Медведева в последнее время. Синнер побеждает россиянина уже в четырех матчах подряд, что никому не удается.