Медведев в полуфинале турнира в США сыграет против неудобного соперника
Россиянин Даниил Медведев обыграл чилийца Николаса Харри в матче 1/4 финала турнира в Майами со счетом 6:2, 7:6 (7).
За 1 час 41 минуту россиянин шесть раз подал навылет, совершил три двойные ошибки. Его соперник из Чили выполнил восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку.
В полуфинале Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера, который в своем матче со счетом 6:4, 6:2 был сильнее представителя Чехии Томаша Махача. Итальянец находится в прекрасной форме — он первым среди всех теннисистов преодолел планку в 20 побед на уровне Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) с начала года. С тех пор он потерпел только одно поражение на турнире в Индиан-Уэллсе (США) в матче против испанца Карлоса Алькараса.
Для Медведева это будет 14-й полуфинал на «Мастерсе» и второй подряд — в Майами. Россиянин является действующим победителем турнира.
Однако одержать победу над Синнером будет непросто, поскольку итальянец является самым неудобным соперником для Медведева в последнее время. Синнер побеждает россиянина уже в четырех матчах подряд, что никому не удается.
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