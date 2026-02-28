Спорт

«Зенит» подписал контракт с проведшим больше 120 матчей в НБА американцем

«Зенит» подписал контракт с проведшим 123 матча в НБА американцем Джузэнгом

Соглашение 24-летнего защитника Джонни Джузэнга рассчитано до конца сезона

Patrick Smith / Getty Images

Джонни Джузэнг (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Входит в сюжеты
В этой статье

Американский защитник Джонни Джузэнг перешел в «Зенит». Об этом сообщается на сайте петербургского баскетбольного клуба.

Контракт с 24-летним баскетболистом рассчитан до конца сезона 2025/26.

Джузэнг отыграл последние четыре сезона в НБА в составе «Юты Джаз» и «Миннесоты Тимбервулвз». Всего он провел 123 игры, набирая в среднем 6,9 очка и делая 2,2 подбора.

«Миннесоту» Джузэнг покинул в феврале 2026 года.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 20 побед в 29 матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Иван Витченко
БаскетболЕдиная лига ВТББК Зенит