Лидер «Барселоны» Ламин Ямаль сделал первый в карьере хет-трик Первый в карьере хет-трик Ямаля принес «Барселоне» победу над «Вильярреалом»

Каталонский клуб разгромил «Вильярреал» со счетом 4:1 в матче Ла Лиги

Ламин Ямаль (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Футболисты «Барселоны» обыграли «Вильярреал» со счетом 4:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей хет-трик сделал Ламин Ямаль (28-я, 37-я, 69-я минуты), также гол на счету Роберта Левандовски (90+1). У проигравших отличился Пап Гейе (49).

18-летний Ямаль сделал первый хет-трик в своей карьере на взрослом уровне.

Как сообщает Opta, Ямаль — первый игрок в XXI веке, забивший 25 голов в топ-5 лигах Европы до достижения 19-летнего возраста. У него теперь 27 голов в 95 матчах в Ла Лиге.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 64 очка. «Вильярреал» с 51 очком расположился на третьей строчке.

В следующем туре «Барселона» 7 марта в гостях сыграет с «Атлетиком», «Вильярреал» днем позже примет «Эльче».