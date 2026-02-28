Спорт

Лидер «Барселоны» Ламин Ямаль сделал первый в карьере хет-трик

Первый в карьере хет-трик Ямаля принес «Барселоне» победу над «Вильярреалом»

Каталонский клуб разгромил «Вильярреал» со счетом 4:1 в матче Ла Лиги

Alex Caparros / Getty Images

Ламин Ямаль (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Входит в сюжеты
В этой статье

Футболисты «Барселоны» обыграли «Вильярреал» со счетом 4:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей хет-трик сделал Ламин Ямаль (28-я, 37-я, 69-я минуты), также гол на счету Роберта Левандовски (90+1). У проигравших отличился Пап Гейе (49).

18-летний Ямаль сделал первый хет-трик в своей карьере на взрослом уровне.

Как сообщает Opta, Ямаль — первый игрок в XXI веке, забивший 25 голов в топ-5 лигах Европы до достижения 19-летнего возраста. У него теперь 27 голов в 95 матчах в Ла Лиге.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 64 очка. «Вильярреал» с 51 очком расположился на третьей строчке.

В следующем туре «Барселона» 7 марта в гостях сыграет с «Атлетиком», «Вильярреал» днем позже примет «Эльче».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко
Футболчемпионат Испании по футболуФК БарселонаЛамин Ямаль
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль
спортсмен, футболист
13 июля 2007