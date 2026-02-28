Матч РПЛ в Каспийске начался с 30-минутной задержкой из-за снегопада
Начало матча между махачкалинским «Динамо» и «Рубином» перенесли на полчаса
Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином» начался с 30-минутной задержкой из-за погодных условий — сильного снегопада.
Встреча должна была начаться в 19:30 мск в Каспийске на «Анжи-Арене», где «Динамо» проводит домашние матчи. Стартовый свисток в итоге прозвучал в 20:00 мск.
«Динамо» после 18 матчей набрало 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РФС. «Рубин» с 23 очками располагается на седьмой строчке.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».