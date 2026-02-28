Матч РПЛ в Каспийске начался с 30-минутной задержкой из-за снегопада Начало матча между махачкалинским «Динамо» и «Рубином» перенесли на полчаса

Фото: телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином» начался с 30-минутной задержкой из-за погодных условий — сильного снегопада.

Встреча должна была начаться в 19:30 мск в Каспийске на «Анжи-Арене», где «Динамо» проводит домашние матчи. Стартовый свисток в итоге прозвучал в 20:00 мск.

«Динамо» после 18 матчей набрало 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РФС. «Рубин» с 23 очками располагается на седьмой строчке.

телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)