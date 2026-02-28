Спорт

Матч РПЛ в Каспийске начался с 30-минутной задержкой из-за снегопада

Начало матча между махачкалинским «Динамо» и «Рубином» перенесли на полчаса

телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

Фото: телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

Входит в сюжеты
В этой статье

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином» начался с 30-минутной задержкой из-за погодных условий — сильного снегопада.

Встреча должна была начаться в 19:30 мск в Каспийске на «Анжи-Арене», где «Динамо» проводит домашние матчи. Стартовый свисток в итоге прозвучал в 20:00 мск.

«Динамо» после 18 матчей набрало 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РФС. «Рубин» с 23 очками располагается на седьмой строчке.

телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Иван Витченко
ФутболРоссийская премьер-лига (РПЛ)ФК Динамо МахачкалаФК Рубин Казань