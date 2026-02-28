Спорт

Алаев заявил, что проблемы с офсайдными линиями бьют по репутации РПЛ

Глава РПЛ Алаев: «Обсудим вопрос смены поставщика офсайдных линий»

Глава РПЛ планирует обсудить вопрос смены поставщика с представителями Российского футбольного союза

Edgar Breshchanov / Global Look Press

Александр Алаев (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев планирует обсудить вопрос смены поставщика системы офсайдных линий, применяемой в РПЛ, с представителями Российского футбольного союза (РФС). Об этом он рассказал журналистам.

«Много вопросов к офсайдным линиям. И я понимаю коллег, это не наша ответственность, но бьет по репутации РПЛ, РФС, моей. Понимаю экономическую и политическую ситуацию. Но к линиям вопросы есть. Буду говорить с коллегами из РФС, надо искать, кто будет поставлять нам другие линии», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

На вопрос, обращались ли к нему клубы с просьбой купить новую систему, Алаев ответил: «Все хотят, но вопрос поставок, финансов. Нынешние линии никого не устраивают. Время пришло, всем надо включиться».

С возобновлением после зимней паузы чемпионата РПЛ, к офсайдным линиям, которые используют видеоассистенты рефери (VAR), возникли вопросы. Накануне в матче «Зенита» и «Балтики» после подсказки судей VAR из-за офсайда был отменен гол калининградского клуба во втором тайме. В субботу, после вмешательства VAR, гол форварда «Акрона» Артема Дзюбы «Оренбургу» отменили из-за офсайда. В обоих случаях нарисованные на VAR офсайдные линии выглядели неоднозначно.

С 2023 года в РПЛ используется система офсайдных линий VAR китайской компании Rigour Tech.

Иван Витченко
ФутболРоссийская премьер-лига (РПЛ)Александр АлаевVAR